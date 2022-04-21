В Минэкономразвития заявили о росте темпов льготного кредитования МСП в рамках нацпроекта

Программа льготного кредитования малых и средних предприятий (МСП), получившая неофициальное название «1764» по одноименному постановлению правительства РФ, набирает обороты после обновления в 2022 году, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

В начале апреля глава ведомства Максим Решетников заявил, что темпы кредитования малого и среднего бизнеса по обновленным условиям программы, реализуемой в рамках профильного нацпроекта с 2019 года, по-прежнему недостаточны, но банки понемногу начинают включаться в работу.

«Мы видим, что программа льготного кредитования в рамках нацпроекта набирает обороты. После изменения параметров программы с 25 марта подписано 240 соглашений на 4,6 млрд рублей, выдано 2,5 млрд рублей. При этом 164 из заключенных соглашений - на 3,5 миллиарда рублей - за последнюю неделю. Это в два раза больше, чем за последние три недели», - цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

Глава российской Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин заявил, что бизнес-ассоциация не получила ни одного обращения от предпринимателей о том, что кто-то из них столкнулся с неосведомленностью банков об этой программе. Такие же данные и у юристов из ряда регинов: в ччастности, Марина Шемилина, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае, сообщила агентству, что пока никаких обращений по условиям этой программы и виду поддержки от предпринимателей региона не поступало. А Павел Новоселов, бизнес-омбудсмен в Пермском крае, отметил, что программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса "1764" востребована - правда, в большей степени, как спасательный круг для определенных категорий предпринимателей.