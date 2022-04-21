В Роспотребнадзоре заявили, что штамм «дельта» в России практически исчез

В России практически нет случаев заражения штаммом коронавируса «дельта», передает РИА Новости, ссылаясь на заявление Камиля Хафизова, руководителя научной группы по разработке новых методов диагностики на основе технологий секвенирования Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. В то время, по его словам, этот штамм может вернуться.

«Мы наблюдали единичные случаи дельта-инфекции в конце марта и начале апреля, после чего больше "дельта" не обнаруживалась, по крайней мере, среди образцов, которые были секвенированы и загружены в базу данных VGARus», - сказал Хафизов.

Он объяснил, что после того, как большинство людей приобретают иммунитет к определенному штамму, условия для этого варианта вируса меняются, и он становится менее «успешным», уступая место другим штаммам.

«Почти исчезнувшая "дельта" может вернуться, если ее резервуар где-то сохранится, и население постепенно потеряет иммунитет к этому штамму», - отметил Хафизов.

Тогда потенциально может снова произойти всплеск заболеваемости, вызванный этим вариантом, «хотя и не обязательно», дополнил ученый.