В России впервые с марта 2021 года стал дешеветь сахар

В России с 9 по 15 апреля отмечается снижение в среднем на 0,34% цен на сахар, которое было зафиксировано впервые с марта прошлого года, передает РИА Новости, ссылаясь на материалы Росстата.

По данным ведомства, в 46 регионах за указанный период цены на этот продукт снизились на 0,2-4,4%, в шести регионах цены не изменились, а в 33 — выросли на 0,1-5,6%.

Согласно ранее опубликованным материалам Росстата, сахар перестал дешеветь в конце февраля 2021 года, точнее — в период с 25 февраля по 1 марта, после девяти недель непрерывного снижения цен, что стало результатом целого комплекса мер, принятых властями в то время, в частности, соглашения о стабилизации цен.

В феврале — марте текущего года из-за ажиотажного спроса на сахар крупнейшие производители сахара до 31 июля 2022 года в соответствии с рекомендациями ФАС и Минсельхоза зафиксировали отпускные цены на уровне 47 рублей за килограмм. Позже российские торговые сети ограничили наценки на социально значимые продукты, в том числе на сахар, до уровня пяти процентов.