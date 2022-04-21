Вагит Алекперов вышел из совета директоров ЛУКОЙЛа и покинул пост президента компании

Вагит Алекперов досрочно покинул совет директоров ЛУКОЙЛа и ушел с должности президента компании.

«Алекперов проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ", а также досрочно сложить полномочия президента ПАО "ЛУКОЙЛ"», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Вагит Алекперов возглавлял нефтяную компанию с 1993 года, ему принадлежали 3,12% акций. Кроме того, через семейные и паевые инвестиционные фонды он владел 5,43% акций, правами голоса по ним он не распоряжается.

ПАО «ЛУКОЙЛ» входит в число крупнейших мировых вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. На ее долю приходится свыше 2% мировой добычи нефти и примерно 1% доказанных запасов углеводородов. В компании работают более 110 тысяч человек.

Вагит Алекперов родился в 1950 году в Баку, в 1974-м он закончил Азербайджанский институт нефти и химии имени Азизбекова. С 1968 года Алекперов работал на нефтепромыслах Азербайджана, с 1979-го — в Западной Сибири. В 1987–1990 годах занимал пост гендиректора ПО «Когалымнефтегаз» «Главтюменнефтегаза» Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1990–1992-м — заместитель, затем первый заместитель министра нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1992–1993 годах Вагит Алекперов возглавлял концерн «ЛангепасУрайКогалымнефть» (позже — ЛУКОЙЛ). В 1993 году Алекперов занял пост президента ЛУКОЙЛа, до 2000 года он также возглавлял совет директоров компании.

На прошлой неделе, 13 апреля, Лондон объявил о новых санкциях против 206 российских физлиц, в числе которых оказался Вагит Алекперов. Помимо него в санкционный список попали основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, экс-глава РЖД Владимир Якунин, помощник президента по научно-образовательной политике Андрей Фурсенко, акционер золоторудной компании «Полюс» Саид Керимов, сестра бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, супруга главы МИД России Мария Лаврова, а также депутат Верховной рады Украины от оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.