Вице-мэр Ефимов: Арендаторы Москвы сэкономили 55 млн после отмены обеспечительных платежей

Власти Москвы в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса освободили 37 предпринимателей от обязательной предварительной платы за последние 5 месяцев аренды городских помещений, которые требовались при продлении договоров на новый срок. Благодаря этой мере физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели уже сэкономили более 55 млн рублей, сообщил 21 апреля заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Почти для тысячи арендаторов столичной недвижимости доступна новая мера поддержки, утвержденная в марте мэром Москвы Сергеем Собяниным. Эти предприниматели освобождаются от оплаты обеспечительного платежа при продлении договора аренды. Норма касается и тех бизнесменов, которые уже продлили соглашения и выплатили сумму, равную стоимости последних пяти месяцев аренды объекта. Для них внесенные деньги зачтут в текущие платежи. Сегодня городскую поддержку получили 37 добросовестных арендаторов столичной недвижимости. Благодаря отмене обеспечительных платежей они сэкономили 55,2 млн рублей», — отметил Владимир Ефимов.

Согласно законодательству, с 2019 года при продлении срока договора аренды нежилых помещений предприниматели должны вносить средства за 5 месяцев. Это позволяет властям города избежать финансовых потерь, в случае если арендаторы поведут себя недобросовестного и отношения с ними прервут досрочно.

Воспользоваться освобождением от обеспечительных платежей могут только те, кто не имел задолженности при использовании городских помещений в течение года до подачи соответствующего запроса, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «При заключении нового договора пункт об обеспечительном платеже не включается в соглашение. Если же предприниматели продлили договор ранее и внесли обеспечение, эти средства учтут в последующих платежах. Бизнесмены, которые уже воспользовались нововведением, арендуют у города 48 помещений общей площадью 14 тыс. кв. м», — добавил он.

Для продления договора аренды нежилой недвижимости необходимо обратиться на портал mos.ru за государственной услугой «Выдача дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности города Москвы, за исключением земельных участков и объектов жилищного фонда». Предприниматели, которые уже продлили договоры, могут подать обращение в департамент городского имущества для отмены обеспечительного платежа через электронную приемную на этом же сайте.