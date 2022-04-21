Вице-мэр Ефимов: промышленники Москвы получат льготные кредиты более чем на 40 млрд рублей

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства получил 64 заявки на льготные кредиты от столичных промышленников. Средства необходимы предприятиям на пополнение оборотных средств, выплату зарплат и реализацию инвестиционных проектов. Общий объем таких займов превышает 40 млрд рублей.

«Столица субсидирует часть процентов, если предприятия берут деньги на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, реализацию инвестиционных проектов. Мы видим востребованность такой меры поддержки – в Фонд уже поступило 64 заявки на получение финансовой помощи по кредитам на общую сумму 43,6 миллиарда рублей. Город поможет субсидировать процентные ставки по ним почти на 1,8 миллиарда рублей. На предприятиях, которые обратились за помощью в Фонд, работают около 80 тысяч человек», – сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Представители пищевой промышленности подали больше всего запросов на льготные кредиты, добавил вице-мэр. Общая сумма запрашиваемых ими средств составляет 12,7 млрд рублей. Размер компенсации от фонда для 15 предприятий составит 310 миллионов рублей.

Льготная ставка предполагает займы под 11% вместо рыночной ставки под 19–22%. Ранее льготная ставка составляла 15%. После уменьшения ключевой ставки Центробанка с 20% до 17% мэр Москвы Сергей Собянин снизил ставку и на льготные займы. Для тех компаний, которые ранее получили льготные кредиты под 15%, ставка автоматически снизится до 11 %.

Правительство Москвы выделило 10 млрд рублей для субсидирования льготных займов. Благодаря этому компании смогут получить кредиты на 150 млрд рублей.

«В Фонд также обратились производители, специализирующиеся на радиоэлектронике и приборостроении, суммарно 13 компаний. Они получат финансовую поддержку по кредитам на общую сумму почти 8,8 миллиарда рублей. В свою очередь Фонд выплатит порядка 300 миллионов рублей», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Получить поддержку могут предприятия, зарегистрированные на территории Москвы и не проходящие через процедуру банкротства. Численность сотрудников компании должна составлять минимум 50 человек для высокотехнологичных производств и не менее 100 – для всех остальных.

Производители могут получить кредиты в размере до 500 млн рублей на пополнение оборотных средств, либо до 1 млрд рублей на реализацию проектов развития. Оставить заявление на займ промышленники могут в Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства.