За кулисами снижения

Главным событием сегодняшнего дня для фондовых трейдеров стала новость об уходе Вагита Алекперова с должности главы «Лукойла». Он возглавлял компанию с 1993 года.

Из-за неаффилированности компании с государством, прозрачной отчетности, щедрых дивидендов и, что тоже важно, финансировании футбольного клуба «Спартак», бумаги компании всегда пользовались повышенным спросом как у отечественных, так и у зарубежных инвесторов.

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Однако с 1 апреля котировки акций «Лукойла» ушли в нисходящий тренд, потеряв к началу сегодняшнего дня 24% стоимости. Никто ранее не мог объяснить такое сильное падение. Теперь же закрадывается подозрение, что об отставке Алекперова узнал некий круг инсайдеров, которые и начали агрессивно продавать акции. Сегодня бумага вошла в число лидеров снижения, потеряв 7,8% стоимости. И это, в общем, неудивительно – уход руководителя такого уровня, как Алекперов, чрезвычайно негативен для компании в столь сложный период. Технически акции «Лукойла» выглядят очень сильно перепроданными, но какие-то рекомендации по ним в данный момент давать сложно.

Возглавил сегодняшний список аутсайдеров «Яндекс», упав на 8%. Компания заявила о приостановке части инвестиций в России и за рубежом, а также отозвала финансовый прогноз на этот год. Основные проблемы компании кроются в том, что торговля ее бумагами на NASDAQ приостановлена с 28 февраля. Это является основанием для требования инвесторов досрочного погашения конвертируемых облигаций «Яндекса» на $1,25 млрд. Но ранее компания заявляла, что исполнить это требование не сможет из-за отсутствия средств.

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Лучше рынка сегодня были акции компаний черной металлургии. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости стимулирования внутреннего рынка, в том числе строительства. К этому стоит добавить, что металлопрокат понадобится для восстановления разрушенной в ходе спецоперации инфраструктуры ДНР и ЛНР в «старых» границах. На этом фоне на 3% подорожали акции ММК, подавляющая доля бизнеса которого ориентирована на внутренний спрос. Бумагу можно осторожно покупать в средне- и долгосрочные портфели.

На этих же драйверах на 2,2% выросли акции «Русала».

Хуже рынка отторговался «Газпром» (-4%). Бумага очень сильная, но пока остается непонятным, будет ли Европа расплачиваться за газ рублями, или в мае «Газпром» перекроет вентиль.

Пытался подрасти крупнейший российский независимый производитель сжиженного природного газа «НоваТЭК». Собрание акционеров сегодня одобрило выплату дивидендов, что в нынешней ситуации для акций любого эмитента является позитивом. Дата закрытия реестра – 5 мая. Не исключено, что под дивиденды акции компании подрастут. Кроме того, руководство компании уверено, что, несмотря на все санкции, третий этап проекта «Арктик СПГ-2» будет запущен во второй половине 2022 г.

Однако бумагам «НоваТЭКа» сегодня в плюсе удержаться не удалось, они подешевели на 0,24%.

В целом нисходящий тренд по российскому рынку акций сохраняется. Целью снижения является район 2000 пунктов по Индексу Мосбиржи.

