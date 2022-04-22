Nasdaq, S&P 500 и Dow: день большого разворота

Этот день мог стать бенефисом акций Tesla. После впечатлившей многих квартальной отчетности, опубликованной после закрытия основной торговой сессии среды, в первые же минуты торгов четверга эти бумаги взлетели на 11,8%. Выросли и другие акции, так что индексы S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили 1,2% и 1,9% соответственно. Dow Jones Industrial Average, в состав которого, в отличие от предыдущих, акции Tesla не входят, вырос не так сильно, но тоже заметно – на 0,9%.

Это и были высшие точки четверга для всех индексов, причем для Nasdaq и S&P они стали максимумами за две последних недели, а для Dow – и вовсе с 10 февраля. После этого технологический индекс резко развернулся, за ним последовали остальные – и почти до самого закрытия торгов шло их падение. Tesla по итогам дня так и осталась лидером на Nasdaq, но прибавляла уже лишь 3,2%, а индексы оказались глубоко в «красной зоне».

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Dow Jones Industrial Average потерял 1,1%, S&P 500 – 1,5%, а Nasdaq Composite – 2,1%. Последний достиг минимума с 16 марта и теперь находится буквально в паре процентов от территории формального «медвежьего рынка» (минус 20% от исторического максимума). Причины такого резкого разворота рынка выглядели не слишком драматически – просто реальность вновь напомнила трейдерам, что идет цикл ужесточения денежно-кредитной политики. И этого оказалось вполне достаточно.

Доходность десятилетних казначейских облигаций, резко снизившаяся накануне, в первой половине дня опять взлетела к максимумам с конца 2018 года. А председатель ФРС Джером Пауэлл высказывался о желательности быстрого ужесточения денежно-кредитной политики. Для инвесторов в акции роста это звучало тревожно.

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Сначала он упомянул легендарного главу ФРС Пола Волкера, который в начале 1980-х смог победить стагфляцию, задрав ставку после серии повышений в район 20% и вогнав экономику в самую продолжительную рецессию со времен Второй мировой войны. Это и так-то не самая приятная для американского рынка аналогия, учитывая, что инфляция вернулась в те самые времена (8,5% - максимум с декабря 1981 года). Но Джером Пауэлл еще и говорил, что Волкер «знал, что для того, чтобы укротить инфляцию и оздоровить экономику, он должен был держаться своего курса».

Позднее пришли сообщения о том, что председатель ФРС одобрил идею повышения ставки на половину процентного пункта в мае и выразил поддержку дальнейшему агрессивному ужесточению. «Возможно, настоящий пик [инфляции] был в марте, но мы этого не знаем, поэтому не будем на это рассчитывать, — сказал Пауэлл. – Мы действительно собираемся повышать ставки и быстро переходить к нейтральным, а затем к более жестким уровням… если это окажется уместным, когда мы туда доберемся».

И хотя инвесторы и прежде ожидали, что на майском заседании ставка будет поднята на 50 б.п., из этих слов были сделаны далеко идущие выводы. По данным CME, сейчас срочный рынок закладывает вероятность 97,6% на повышение ставки 4 мая с 0,25-0,5% до 0,75-1%. Шансы на подъем 15 июня еще на 50 б.п. даже выше – 99,1%. При этом рынок присваивает вероятность 60% еще более быстрому (до 1,5-1,75%) ужесточению на июньской встрече ФРС.

На настрой рынка повлияло то, что экономика пока беспокойства у Джерома Пауэлла не вызывает, а значит и действовать регулятор может решительнее. Рынок труда, сказал он, «слишком горячий» и Федрезерв собирается его охладить. «Это очень, очень хороший рынок труда для рабочих, — заявил глава ФРС. – Наша работа заключается в том, чтобы превратить его в еще лучшее место, где спрос и предложение находятся ближе друг к другу».

Но был и один непривычный момент в его заявлениях. «Наша цель — использовать наши инструменты для синхронизации спроса и предложения… и сделать это без замедления, равносильного рецессии, — заметил Джером Пауэлл. – Это будет очень непросто».

«Пауэлл намекает, что избежать рецессии будет нелегко. Это что-то новое, — прокомментировал это Reuters старший портфельный стратег Ingalls & Snyder Тим Гриски. – Для рынка облегчение услышать, что ФРС признает это, а потому может быть более сосредоточена на том, чтобы избежать этой возможности или любой формы глубокой рецессии, чего рынок действительно боится».

