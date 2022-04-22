Андрей Бокарев ушел с должности президента «Трансмашхолдинга», которую занимал с 2008 года

Андрей Бокарев покинул пост президента «Трансмашхолдинга» (ТМХ) и вышел из совета директоров компании.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Андрей Бокарев, президент и член совета директоров АО "Трансмашхолдинг", покинул занимаемые им руководящие посты 22 апреля 2022 года», — цитирует агентство пресс-релиз ТМХ.

В холдинге пояснили, что изменения в составе руководства компании никак не повлияют на исполнение обязательств как самого «Трансмашхолдинга», так и его дочерних и зависимых от него структур.

Андрей Бокарев родился в 1966 году, окончил Московский финансовый институт, после чего работал исполняющим обязанности председателя правления Национального инвестиционного банка. В 1997 году стал заместителем гендиректора «Росэкспортлеса», с 1998-го курировал экспортные поставки «Кузбассразрезугля». В 1998—1999 годах возглавлял компанию «Крутрейдаг», в 1999-м стал членом совета директоров ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК). В 1999-2000 годах Бокарев — член совета директоров ОАО ХК «Кузбассразрезуголь», в 2000-2005 годах — председатель совета директоров этой компании. В 2001-2006 годах — член совета директоров ОАО «Алтай-Кокс», с 2003 года — член совета директоров «Трансмашхолдинга» и «УГМК-Холдинга».

Председателем совета директоров «Трансмашхолдинга» Бокарев стал в 2008 году.

АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) основано в 2002 году, это ведущий российский производитель подвижного состава для рельсового транспорта, и одна из крупнейших в мире компаний транспортного машиностроения. Предприятия ТМХ производят магистральные и промышленные электровозы, магистральные и маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны метро, электропоезда, дизель-поезда и рельсовые автобусы, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта, а также осуществляют ремонт и сервисное обслуживание техники.

На прошлой неделе Великобритания апреля расширила санкционный список против России, включив в него еще 206 человек, в том числе Андрея Бокарева. Ранее «Эксперт» писал о том, что также попавший под санкции Лондона Вагит Алекперов досрочно покинул совет директоров ЛУКОЙЛа и ушел с должности президента компании.