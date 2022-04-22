Сваебой российской экономики

Рука рынка рулит

Пока Запад продолжает пытаться без особого успеха затянуть на российской экономике санкционную петлю, руководство РФ инициирует все новые меры поддержки своих граждан и бизнеса. Надо сказать, что действуют власти вполне рыночными методами, которые, будучи правильно использованными, дают весьма ощутимый эффект. Но и само государство при этом не отстраняется от противодействия санкционным ударам, оказывая экономике мощную финансовую поддержку.

Уже с самого начала специальной военной операции президент сделал ставку на предоставление большей свободы частной инициативе и бизнесу, полагая эти меры действенным способом преодоления санкционного давления. Время, даже краткое, показало: такой подход себя вполне оправдал, позволив нивелировать негативные последствия экономической атаки на Россию.

«Мы поступили правильно, когда не стали прибегать к ручному, исскуственному регулированию рынка, а вместо этого, напротив, предоставили свободу частному бизнесу для поиска наиболее подходящих, эффективных решений. Именно такие решения позволили обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть, наличие необходимой продукции в магазинах», — сказал Путин 18 апреля на совещании по социально-экономическим вопросам.

Две важнейшие задачи: логистика и внутренний спрос

Наряду с этим президент отметил, что введенные недружественными странами ограничения против Российской Федерации повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных товаров, создали препятствия для осуществления расчетов. Для успешного преодоления возникших проблем Путин посчитал необходимым усилить поддержку предприятий и бизнеса, насытив экономику финансовыми ресурсами — в том числе за счет бюджета, назвав при этом ключевым условием долгосрочную устойчивость финансовой системы.

На совещании 18 апреля президент обозначил две важные задачи правительства: максимально содействовать решению проблем с логистикой и расчетами, и стимулировать внутренний спрос за счет бюджетных и кредитных ресурсов.

«Необходимо оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и в национальных валютах стран — надежных деловых партнеров. Хочу подчеркнуть: в новых изменившихся условиях мы должны продвигаться здесь гораздо более высокими темпами», — сказал глава государства.

Он, кроме того, ещё раз указал на необходимость бюджетной поддержки экономики.

«Я знаю о дискуссиях, которые идут между Центральным банком и правительством, тем не менее в условиях объективного спада кредитования, конечно, бюджет должен активно поддерживать экономику; насыщать экономику финансовыми ресурсами, поддерживать ее ликвидность. Возможности для этого есть», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Сделано в России

Воспользовавшись предоставленной государством возможностью, российский бизнес предпринимает активные шаги. В ряде регионов страны созданы общественные движения, штабы и региональные рабочие группы по поддержке бизнеса и отечественных производителей.

Как сообщает информагентство «ХКС», в стране создано всероссийское движение в поддержку отечественных брендов «Сделано в России». В числе заявленных целей организации — информационная кампания по продвижению отечественных марок продукции, формирование образа современного российского предпринимателя, информационная поддержка проектов и инициатив в сфере импортозамещения, а также поддержка инициативных групп предпринимателей, развивающих российский бизнес.

Проект будет реализовываться в стратегическом партнерстве с Фондом «Росконгресс», Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), Автономной некоммерческой организацией «Российская система качества» (Роскачество) и Яндексом.

«Российские деньги в российские бренды — новые возможности в области коммуникаций для поддержки отечественных предпринимателей, — сказал, представляя проект, руководитель и автор концепции системы поддержки и продвижения бизнеса «Сделано в России» Михаил Садченков. — Мы создали инициативную группу предпринимателей, в которой не только оказывают поддержку брендам России, но и формируют образ современного российского предпринимателя».

Столичный штаб защищает бизнес

В Москве — одном из флагманов российского бизнеса — с 2012 года успешно работает дополнительный эффективный канал для обсуждения с деловым сообществом мер поддержки. Это столичный штаб по защите бизнеса, уже получивший от столичных предпринимателей более 500 предложений, имеющих целью снижение негативного эффекта санкций. Как указала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, эти инициативы касаются совершенствования законодательства и новых мер поддержки; часть из них уже проработана и одобрена.

«Город в кратчайшие сроки реализовал предложения, озвученные на внутриотраслевых встречах мэра Москвы с предпринимателями», — приводит слова Сергуниной официальный портал Правительства Москвы.

По словам руководителя столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в период санкционных ограничений специалисты штаба по защите бизнеса консультируют предпринимателей в усиленном режиме, и обратиться за поддержкой может любой желающий.

Льготы, субсидии, мораторий

Тесное взаимодействие правительства и делового сообщества позволило своевременно ввести актуальные меры поддержки российского бизнеса. Среди них — льготы, предоставляемые компаниям, осуществляющим жилищное строительство. Как сообщается на сайте Госдумы, глава кабинета Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому представители этой сферы бизнеса смогут рассчитывать на субсидирование процентной ставки по кредитам.

Как сообщается далее, механизм господдержки подразумевает готовность банков предоставлять застройщикам кредиты по ставке не выше 15% годовых. В этом случае на возмещение недополученных доходов банку будет выделяться субсидия, покрывающая 7,5% ставки. Таким образом, государство сможет поддержать не только банки, снизив для них риски лавинообразного роста «плохих» кредитов, но и застройщиков, которые смогут избежать опасности срыва ввода объектов из-за недостатка финансирования. Правила эти будут распространяться на кредиты, оформленные до 31 декабря 2023 года.

Среди эффективно действующих мер поддержки бизнеса стоит упомянуть и мораторий на проверки всех российских компаний. Как сообщил, выступая 19 апреля на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций министр экономического развития Максим Решетников, отменено 2/3 плановых проверок.

«Мы проводим регулярные встречи с бизнесом. Также Координационный центр регулярно делает опросы, и мы получили подтверждение: предприниматели знают об этой мере, более 50% опрошенных считают ее одной из самых эффективных», — сказал министр.

А кубышка растет

Резюмируя вышесказанное, можно сделать закономерный вывод: попытки Запада дестабилизировать российскую экономику оказались безрезультатными. Напротив, внешнее санкционное давление привело к укреплению внутриполитических экономических структур страны, начавших, на удивление «санкционерам» работать слаженно, демонстрируя не просто высокие, а рекордные показатели эффективности.

Дополнительным свидетельством тому могут служить апрельские выкладки ведущего делового журнала Forbes. По информации, предоставленной изданием, в России зафиксирован рекордный приток денег из-за рубежа за первый квартал текущего года. Как указывает Forbes, положительное сальдо текущего счета платежного баланса в РФ превысило 58 миллиардов долларов, что уже является историческим максимумом. А по итогам года, как прогнозируют аналитики издания, этот показатель может достичь уровня 240-250 миллиардов долларов.