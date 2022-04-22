Эксперты: Продление статуса промкомплекса Москвы поможет компаниям усилить импортозамещение

Руководители московских компаний считают правильным и своевременным решение об автоматическом продлении статуса промышленного предприятия столицы. Это позволит им экономить миллионы рублей в год и сосредоточиться на программе импортозамещения и развитии отечественного рынка. Таким мнением поделились предприниматели после принятия соответствующего решения мэром Москвы.

Статус промкомплекса присваивается действующему предприятию на 10 лет. Его могут получить обрабатывающие производства, а также предприятия, работающие в сфере научных исследований и разработок. Ранее статус было необходимо подтверждать ежегодно. Однако в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса Сергей Собянин принял решение об автоматическом продлении на один год статусов промкомплекса и технопарка. Это позволит сохранить действующие городские налоговые льготы.

«Руководство предприятия приветствует решение городских властей об автоматическим продлении статуса промкомлекса для предприятий города и выражает благодарность за поддержку промышленности. Это решение обеспечит экономию на платежах по налогу на имущество, налогу на прибыль и аренде земли около 5 млн. рублей в год и позволит предприятию сконцентрироваться на реализации антикризисных мер, призванных обеспечить в следующем году дальнейшее развитие компании. В свою очередь компания выражает готовность принимать активное участие в программах Москвы по развитию и поддержке промышленности», - прокомментировал решение генеральный директор «ХС-Наука» Роман Чичелов.

Предприятие «ХС-Наука» является экспортером высокотехнологичной продукции авиационного назначения. Предприятие одним из первых в Москве получило статус промкомлекса. Введенные в последнее время ограничения и логистические проблемы негативно повлияли на экспортно-импортные операции, а следовательно, и на финансовые и операционные показатели компании.

Предприятия, обладающие статусом промышленного комплекса – это локомотивы городской промышленности, двигающие вперед и вверх экономику региона, считает генеральный директор НПП «Спецкабель» Андрей Лобанов. «Когда вся страна переориентируется на импортозамещение, они (промкомплексы – прим.ред.) в числе первых, кто способны предложить отечественную продукцию. Никогда не выпуская из поля зрения тему импортозамещения, сегодня мы уделяем ей еще более пристальное внимание, в том числе благодаря льготам, которые дает статус промкомплекса», - уверен Лобанов.

Задача любого технопарка - формирование и поддержка экосистемы для развития инноваций. И возможность получать специальные льготы и меры поддержки - неотъемлемая часть такого статуса, пояснил генеральный директор технопарка «Калибр» Сергей Севостьянов. «Автоматическое продление статуса промкоплекса или технопарка позволило бы управляющим компаниям сосредоточиться на оперативной помощи резидентам и усилении инфраструктурной составляющей, что особенно важно в условиях кризисных явлений в экономике и санкционного давления», - добавил Севостьянов.

Для подтверждения статуса промкомплекса, компании должны соответствовать установленным показателям фонда оплаты труда (не менее 133,9 млн руб. на один гектар), а также двум из трех показателей: выручка (не менее 404,6 млн руб. на один гектар), средняя зарплата (не менее 76 501 руб.) и инвестиции за пять лет (не менее 110,4 млн руб.). Для отдельных отраслей предусмотрены понижающие коэффициенты к экономическим требованиям.

Благодаря статусу предприятия получают налог на прибыль в размере 13,5% вместо 17%. Также им предоставляется ставка земельного налога и аренда за землю ниже на 80%, и на 50% ниже ставка налога на имущество.

«Статус промышленного комплекса имеют 64 предприятия, которые занимают свыше 320 га земли и дают столице свыше 75 тысяч рабочих мест. Это производители лекарственных средств, продуктов питания, одежды, косметики и многие другие. Они активно расширяют и совершенствуют производства: за пять лет промкомплексы вложили более 46 миллиардов рублей в свое развитие. Статус позволяет направлять дополнительные средства на модернизацию. Таким образом ежегодная экономия производств достигает 1,9 миллиарда рублей», - рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.