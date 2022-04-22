Глава ФТС назвал основных импортеров продовольствия в Россию

Основными поставщиками продовольствия в РФ являются Белоруссия, Турция, Эквадор, Бразилия и Индонезия. После отмены ввозной таможенной пошлины, менее чем за месяц, в Россию было завезено более 127 тыс. тонн продовольствия, половина из которого приходится на картофель. Об этом рассказал РИА Новости глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.

«Основными поставщиками продовольствия в РФ являются Белоруссия, Турция, Эквадор, Бразилия и Индонезия», — сообщил Булавин.

В марте Совет Евразийской экономической комиссии принял решение освободить на полгода от ввозной таможенной пошлины продовольственные товары и товары, используемые в их производстве. С этого момента в Россию ввезли более 127 тыс. тонн продовольственных товаров, 50% из которых приходится на картофель. По словам Булавина, сумма преференций бизнесу составила 2 млрд рублей.

Ранее «Эксперт» писал, что на заседании Совета Евразийской экономической комиссии, которое состоялось поздно вечером 17 марта, было решено срочно обнулить импортные пошлины по 458 товарным позициям. По подсчетам Минэкономразвития, общий объем импорта, поступавший в Россию по этим позициям, достиг в прошлом году $19 млрд. Расчетно, экономия потребителей от обнуления пошлин может составить до $500 млн в год. В соответствии с новым пакетом мер противодействия западным санкциям, принятым ЕАЭС, вообще все виды продовольствия должны быть освобождены от таможенных пошлин. Не менее важно и то, что решено обнулить ставки пошлин на ввоз компонентов для машиностроительной и химической промышленности.