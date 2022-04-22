Как стать предпринимателем в сети и не потерять деньги

В новых экономических реалиях многие из тех, кто рискует сейчас по тем или иным причинам потерять работу, в последнее время задумались над сменой профессии и начали активно мониторить различные онлайн-платформы, позволяющие получить диплом о переквалификации и новые профессиональные навыки.

Те же, кто работает на себя, ищут в сети способы для сохранения и развития своего бизнеса с учетом того, что наиболее привычные для раскрутки товаров и услуг западные интернет-платформы больше в России полноценно не функционируют.

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От программиста до влогера

На эти вызовы вынуждены реагировать не только власти, но и представители отечественных социальных сетей и интернет-платформ для получения образования.

В пятницу стало известно, что московское правительство собрало на портале проекта «Добровольный квалификационный экзамен» новый раздел «База знаний». В него были загружены более 200 курсов и вебинаров по различным направлениям, включая программирование, дизайн, маркетинг и прочее.

По словам руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, заинтересовавшиеся смогут найти на портале образовательные программы для повышения квалификации или познакомиться с новой профессией.

Днем ранее появилась информация, что в России стартовал проект для производителей видео-контента MOSHKA — платформа с различными курсами от лидеров киноидустрии, среди которых режиссеры Андрей Кравчук и Александр Котт, сценарист Юлия Лукшина, визуальный разработчик Ильдар Джендубаев и другие.

Заявлено, что платформа поможет создавать качественный видеоконтент. Например, влогеры с ее помощью могут научиться снимать свои будни как остросюжетный фильм, в котором сами же являются главными героями.

При этом представители платформы считают, что проект поможет авторам не только в создании собственного продукта, а также поиске инвесторов.

VK придаст ускорение МСП

В свою очередь компания VK анонсировала и запустила программу помощи малому и среднему бизнесу «Быстрый старт ВКонтакте», предусматривающей органическое продвижение в соцсети, скидки на рекламу и помощь специалистов в «настройке кампаний», расширенные инструменты для продаж и приоритетную поддержку в работе с площадкой для МСП.

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В пресс-службе VK отметили, что для компании было важно помочь представителям бизнеса в его развитии, так как многие из них фактически запустили новые площадки и были вынуждены столкнуться с переносом активности на доступные ресурсы.

Как рассказал корреспонденту «Эксперта» пресс-секретарь VK Петр Комарцев, в компании заметили растущую потребность со стороны предпринимателей в простых инструментах для развития своего дела. Тем более, что многие из них начали бизнес с нуля, очевидно включившись в процесс импортозамещения.

«Только за март в соцсети было создано более 600 тысяч новых бизнес-сообществ и 280 тысяч магазинов. Чтобы поддержать тех, кто только начинает работать с инструментами площадки, мы запустили программу “Быстрый старт ВКонтакте”. Инициатива стала продолжением комплекса мер VK по поддержке малого и среднего бизнеса», — заметил Петр Комарцев.

Пресс-секретарь VK заметил, что помимо создания самого направления поддержки МСП и усиления службы поддержки пользователей, в VK сформировали специальный общественный совет.

«В него вошли представители нашей команды, «ОПОРЫ РОССИИ» и действующие предприниматели. Совет стал единым окном для оперативного сбора и проработки предложений от предпринимателей по всей стране. Мы постоянно находимся в открытом диалоге c малым и средним бизнесом, развиваем новые инструменты и инициативы, чтобы поддержать предпринимателей в новых условиях», — добавил Петр Комарцев.

Спрос на интернет-образование растет

О том, что население России частично пережило шоковое состояние первого месяца с начала обострения ситуации на Украине и введения антироссийских санкций, говорит и рост продаж в сфере онлайн-образования.

Помимо откровенных «инфоцыган» — так в рунете называют коучей, которые готовы за сдельную плату научить человека всему и сразу, не научив на деле ничему — появляется много качественных предложений. Главное, адекватно оценивать себя и свои возможности.

В комментарии «Эксперту» руководитель направления дополнительного профессионального образования университета интернет-профессий «Нетологии» Елена Герасимова заметила, что их онлайн-платформа, впрочем, как и другие, столкнулась с падением продаж в конце февраля-начале марта. Но теперь спрос не просто восстановился, а начал расти.

«По разным оценкам спрос на онлайн-обучение упал на 20-30%. Однако со второй половины марта спрос не только восстановился, но и начал расти — люди пережили шок, определились со своими планами в краткосрочной перспективе и вернулись к обучению навыкам, которые помогут остаться востребованными специалистами на рынке труда, найти работу взамен потерянной или трудоустроиться за рубежом. Сейчас трудно давать точные прогнозы, но по нашим оценкам, тренд на обучение и переобучение усилится, а спрос, возможно, и не вырастет кратно, но по крайней мере сохранится на уровне предыдущего года», — заметила Елена Герасимова.

По ее словам, самыми популярными направлениями «Нетологии» остаются все профессии в диджитале и IT, так как работа в данных областях позволяет не только повысить заработок, но и дает возможность работать удаленно, к чему стали активнее стремиться еще с начала пандемии коронавируса. Как заметила Елена Герасимова, сейчас этот интерес стал еще выше.

«Внутри самих диджитал- и IT-профессий наибольший спрос в течение последнего месяца наблюдается у программирования. Разработчиков на рынке труда не хватало и раньше, а теперь на них самый горячий спрос. Далее по степени популярности следует аналитика данных и Data Science, что также связано с текущими и будущими изменениями на рынке. Бизнесу нужны будут специалисты, которые на основе данных смогут давать рекомендации о том, что нужно делать для выживания и развития компании», — считает эксперт.

«Тренд на импортозамещение масштабируется на все сферы экономики — потребуются продукты, которые полностью или частично заменять зарубежные аналоги. В создании таких цифровых продуктов участвуют целые команды из различных специалистов, от программистов до редакторов текста. Но придумывать такие продукты и управлять процессами по их разработке продолжать продакт- и проджект-менеджеры. Поэтому направление по управлению цифровым продуктом также не теряет своей популярности», — констатировала Елена Герасимова.

Кроме того, руководитель направления доппрофобразования «Нетологии» считает, что специалисты, отвечающие за продвижение продукта и коммуникацию с конечными пользователями, в том числе и в визуальной части, останутся по-прежнему востребованными: «Поэтому сейчас наблюдаем еще больший спрос на изучение профессий в дизайне, в особенности — веб-дизайн, UX/UI-дизайн, видеомонтаж».

Представителей малого бизнеса станет больше

Елена Герасимова обратила внимание, что на текущий момент сильнее всего потеряло популярность направление интернет-маркетинга, «которое еще недавно лидировало среди диджитал- и IT-профессий».

«Связано это с невозможностью размещать рекламу в Google, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Но в краткосрочной перспективе бизнес и специалисты освоятся на других доступных площадках и сервисах, а онлайн-платформы переформатируют обучение новым актуальным навыкам в маркетинге. Поэтому в течение года спрос на это направление обучения восстановится», — указала эксперт.

Представитель «Нетологии» подтвердила, что направления, связанные с предпринимательством, пользуются большим спросом со стороны пользователей платформы. Некоторые из них выбирают курсы по запуску бизнеса с нуля. Это подтверждает — представителей МСП и самозанятых граждан в ближайшее время может стать больше.

«Мы в Нетологии видим, что сейчас очень востребованы курсы product- и project-менеджеров. На них студенты изучают процесс запуска своего продукта с нуля, от этапа проведения анализа рынка и аудитории до разработки прототипа и продвижения. Аудиторией таких курсов часто становятся предприниматели и создатели стартапов, поскольку в своем бизнесе крайне важно уметь самостоятельно запускать продукт», — резюмировала Елена Герасимова.

Не стоит терять бдительность

В любом случае, тем, кто ищет заработок и, возможно, себя в интернете имеет смысл быть внимательнее, выбирая способ и сферу для своей деятельности. Яркий пример сетей расставленных в сети мошенниками привел сегодня Банк России.

Пресс-служба ЦБ РФ сообщила, что в марте текущего года в отдельных группа мессенджера Telegram зафиксированы информационные кампании, целью которых являлось привлечение частных инвесторов к совершению сделок на рынках ценных бумаг. Истинной же целью такой активности было изменение рыночной стоимости акций путем применения стратегии pump and dump. Это известная схема манипулятивного повышения курса на основе ложных рекомендаций с последующим обвалом.

«Для координации недобросовестной рыночной активности публиковались инструкции, в которых указывались финансовый инструмент, время начала его покупки, целевая цена, по достижении которой нужно его продавать. Регулятор ограничил операции, направленные на создание волатильности, по счетам ряда физических лиц, чтобы оперативно предупредить манипулирование рынком», — заявили в Центробанке.

Как уточнили в ЦБ в ходе проведенной проверки установлено, что указанные операции по брокерским счетам ряда физлиц привели к существенным отклонениям объема торгов акциями. При этом сами лица в большинстве получили от таких операций лишь убыток.

Представитель Банка России обратил внимание, что соцсети и мессенджеры в последнее время стали основным местом распространения «приманок» для не в меру азартных, однако не слишком квалифицированных инвесторов в виде псевдорекомендаций. Если попасться в такого рода ловушку, то можно не только потерять деньги и подмочить репутацию, но и оказаться вовлеченным в процесс нарушения законодательства в сфере инсайда и манипулирования. В свою очередь это может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.

Привет из ближнего зарубежья

Между тем, источник «Эксперта» в правоохранительных органах указал на то, что многие мошеннические действия в российском сегменте интернета, в том числе и касающиеся рынка финансов и акций, осуществляются с территории соседней страны, в которой РФ проводится специальная операция.

«Таких действий в последнее время по объективным причинам стало меньше, однако они не исчезли совсем», — уточнил он. Более того, за ними замечены даже представители одной из украинских силовых структур, очевидно, рассматривающее такую деятельность, как локальное давление на РФ в контексте информационной и экономической войны.

Самое неприятное в такой ситуации, что при вовлечении третьих лиц призвать к ответу истинного виновника не получится. И понести наказание в итоге рискует только тот, кто клюнул на наживку.