Китай выбирает энергетическую безопасность

В 2020 году на долю Китая приходилось более трети ветровых турбин и солнечных панелей в мире. Пекин резко вырвался вперед по производству «чистой» энергии. Он явно хочет стать лидером в переходе к чистой энергетике и борьбе с изменениями климата. Правительство КНР пообещало пройти пик углеродных выбросов к 2030 году и полностью их обнулить к 2060 г.

Однако одновременно со стремительным развитием возобновляемой энергетики китайское руководство не отказывается и от использования угля, который считается одним из главных препятствий на пути перехода к чистой энергетике и борьбы с изменениями климата. Китай не только не отказался от самого грязного вида ископаемого топлива, но и нарастил его добычу. Достаточно сказать, что в марте был установлен рекорд по его дневной добыче.