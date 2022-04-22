Китай выбирает энергетическую безопасность

В 2020 году на долю Китая приходилось более трети ветровых турбин и солнечных панелей в мире. Пекин резко вырвался вперед по производству «чистой» энергии. Он явно хочет стать лидером в переходе к чистой энергетике и борьбе с изменениями климата. Правительство КНР пообещало пройти пик углеродных выбросов к 2030 году и полностью их обнулить к 2060 г.
Однако одновременно со стремительным развитием возобновляемой энергетики китайское руководство не отказывается и от использования угля, который считается одним из главных препятствий на пути перехода к чистой энергетике и борьбы с изменениями климата. Китай не только не отказался от самого грязного вида ископаемого топлива, но и нарастил его добычу. Достаточно сказать, что в марте был установлен рекорд по его дневной добыче.
Даже искренне говоря о развитии возобновляемых источников энергии, в Пекине никогда не скрывали, что главная задача это энергетическая безопасность и независимость страны. Кстати, переход к чистой энергетике китайцы тоже увязывают с выполнением этой задачи. Однако сейчас обстановка на энергетических рынках резко ухудшилась. Совпали несколько негативных событий: энергетический кризис, события на Украине, которые оказывают крайне негативное воздействие и на энергетические рынки; волатильная экономика и сильная вспышка Covid-19. Особенно сильно повлияли на китайскую экономику и не только на нее локдауны в главных городах КНР. Например, только локдаун в 25-миллионном Шанхае обходится Китаю в 4,6 млрд долларов в месяц. Экономисты подсчитали, что он может снизить ВВП КНР приблизительно на 3%!
Результатом стечения всех этих обстоятельств стала, если можно так выразиться – передышка для угля. От него в КНР не только не отказались, но и, напротив, увеличили его добычу и использование.
Несмотря на замедление темпов развития китайской экономики спрос на энергию стремительно растет. Это значит, что Пекину необходимо как-то сбалансировать рост спроса на энергию со стремлением перейти к чистой энергетике и борьбой с изменениями климата. Сделать это очень трудно, если вообще возможно. Сейчас очевидно, что, по крайней мере, на данном этапе китайское руководство решило предпочесть чистой энергетике и борьбе с изменениями климата энергетическую безопасность. Этим в основном и объясняется решение не только и дальше продолжить использовать уголь, но и увеличить его добычу.
Отказаться от угля при такой модели можно будет только тогда, когда возобновляемые источники энергии смогут удовлетворять потребности полуторамиллиардной страны в электроэнергии. То есть еще очень нескоро. К тому же, энергетические сети в Китае недостаточно развиты и гибкие для быстрого перехода с угля на возобновляемые источники энергии. Такой переход потребует огромных инвестиций в энергетическую инфраструктуру.
Угольная дилемма присуща не только Китаю. С ней сейчас столкнулись многие страны, включая европейские, которые тоже стремятся быть лидерами в переходе к чистой энергетике. Все они испытывают такие же проблемы и тоже вынуждены вновь открывать закрытые угольные электростанции. Нынешняя ситуация в очередной раз показывает, насколько сложным, трудным и долгим будет отказ от ископаемых видов топлива и переход к возобновляемым источникам.