Когда любишь, не считаешь

По разным оценкам в этом году ВВП России на фоне санкций может упасть более чем на 8%. В действительности это может стать не разовым явлением, а превратиться в тренд: по прогнозу МВФ к 2024-му году Россия уступит Индонезии шестое место в списке мировых лидеров по ВВП по паритету покупательской способности. В такой ситуации вытянуть экономику из пучины кризиса могут только масштабные инвестиции. И компании, которые продолжают вкладывать деньги в страну вопреки всему у нас есть.

В нынешних кризисных условиях, возникших на фоне серьезных геополитических противоречий между Россией и странами Запада, страна, едва оправившаяся от коронавирусного кризиса, снова сталкивается с серьезными трудностями. Так, на днях глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на заседании комитетов Госдумы, заявила, что в ближайшие два квартала Россия вступит в период активной структурной трансформации экономики. И этот период будет непростым.

В такой ситуации важно понимать, что структурная трансформация не может происходить без масштабных инвестиций в уже существующие и новые компании. И хотя правительство в постоянном режиме работает над новыми программами поддержки бизнеса, одних только государственных денег, разумеется, не хватит. Как и банковских кредитов, которые берут по нынешним ставкам только самые отчаявшиеся управленцы. Что касается международного финансирования, о нем отечественные компании могут забыть: тот же Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на днях проголосовал за приостановку доступа России к своим ресурсам.

Нужны платформы

С момента введения первых антироссийских санкций после вхождения Крыма и Севастополя в состав субъектов РФ правительство и бизнес в целом успели научиться принимать оперативные решения и в долгосрочной перспективе замещать импорт, от которого зависит промышленность. Такие примеры есть и в энергетике, и в металлургии, и в агропромышленном комплексе.

Аналогичные решения с учетом вновь возникшей повестки в этих отраслях принимаются и сейчас — как в плане снятия административных препонов, так и в отношении производства востребованной на рынке продукции. Например, в середине апреля один из резидентов свободного порта во Владивостоке запустил комплекс для производства кассовой ленты, дефицит которой наметился в России в последнее время. Этот завод будет ежемесячно выпускать от 50 до 100 тыс. тонн готовой продукции. В Башкирии белорусское предприятие «Амкадор» инвестирует 1,5 млрд рублей в создание машиностроительного завода по производству дорожной и другой специализированной техники.

Вклад частного бизнеса в российские проекты, можно сказать, востребован как никогда. И особенно важно сейчас — и с чем Россия прежде не сталкивалась — это импортозамещение цифровых продуктов и платформ, и именно от их ускоренного появления в стране сейчас многое зависит. В частности об этом недавно заявлял премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

Но даже несмотря на санкционное давление и общую неопределенность в России все же есть компании, продолжающие инвестиционную деятельность и готовые участвовать в развитии и трансформации экономики. Так, например, в середине апреля инвестиционная группа «Интеррос» приобрела долю в размере 40% в одном из крупнейших российских IT-разработчиках — компании «Рексофт». При этом модель взаимодействия в рамках партнерства с «Рекософтом» устроена так, чтобы компания, получив средства от продажи доли (по разным оценкам — порядка 2,5 млрд рублей), сохранила прежний вектор развития и оставалась независимой в принятии важнейших решений — ее управляющим партнером останется основатель и совладелец компании Александр Егоров.

Финансовая изоляция — не приговор

Впрочем, западные санкции коснулись не только IT-индустрии, и во многом были направлены на то, чтобы в очередной раз протестировать финансовую устойчивость России на прочность. Поэтому чтобы помочь стране избежать проблем в этой важнейшей области, питающей всю экономику, «Интеррос» принял решение о выкупе Росбанка, в том числе — его страхового бизнеса, у французской финансовой группы Societe Generale. Стоимость сделки оценивается более чем в $700 млн.

Еще один проект, который играет особую важность в стремлении России стать одним из мировых лидеров индустрии цифровых активов, первым в стране получил лицензию на соответствующую деятельность от Банка России. Речь идет о блокчейн-платформе Atomyze, действующей в нескольких юрисдикциях. Ее главные задачи — посредством использования технологии блокчейн допустить физлиц до инвестиций в токенизированные драгметаллы, а также предоставить юрлицам возможность оперативно реагировать на рыночную динамику, управляя при этом большими объемами металлов. Как выяснилось позже, такая платформа действительно нужна в свете проблем, которые испытывают частные инвесторы в России, участвующие в биржевых торгах ценными бумагами.

Но это — частные истории, которые, несмотря на свою локальную значимость, не могут кардинально поменять экономический вектор развития. Для этого нужен полноценный рынок венчурных инвестиций, и для его развития «Интерросом» был учрежден Фонд «Восход». Уже в первом квартале этого года он инвестировал в два Hi-Tech проекта, один из которых — разработанная якутскими учеными нейросеть Sciberia, созданная для диагностики заболеваний по медицинским снимкам. По некоторым оценкам, в общей сложности один только «Интеррос» инвестировал в отечественный бизнес более 165 млрд рублей.