Кредитование пошатнулось, но ипотека держит удар

Банк России опубликовал бюллетень департамента исследований и прогнозирования «О чем говорят тренды: структурная трансформация экономики. Макроэкономика и рынки». Как говорится в документе, ситуация в секторе розничного кредитования в марте 2022 года резко ухудшилась — в частности, объем выдачи розничных кредитов уменьшился почти на 40% по сравнению с мартом 2021 года.

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Этому, говорится в документе, способствовал ряд факторов: резкий рост ставок по кредитам вслед за повышением ключевой ставки в начале марта, сокращение предложения ряда товаров (прежде всего непродовольственных) из-за ухода многих иностранных компаний с рынка и перебоев с поставками, снизивших спрос на кредиты, а также ужесточение подходов банков к выдаче кредитов из-за роста неопределенности дальнейшей экономической динамики.

Снижение выдач демонстрировали все сегменты, за исключением ипотечного, динамику которого поддержали значительное увеличение выдач в рамках льготных программ и использование ранее одобренных кредитных заявок.

Льготная ипотека, уверен регулятор, останется главным фактором поддержки рынка кредитования в ближайшее время. Во-первых, это наименее рисковый для банков вид розничного кредитования ввиду наличия залога. Во-вторых — продолжат действовать льготные программы. В результате можно ожидать значительного, по сравнению с 2021 годом, изменения спроса и структуры выдачи ипотечных кредитов в сторону субсидируемых кредитов на первичном рынке недвижимости.

Ипотека как была — так и есть

Это ожидаемая ситуация, комментирует статистику специалист по банковскому сектору, партнер финтех компании «ЕваБета Россия» Сергей Григорян. После резкого повышения ключевой ставки до 20% сектор розничного кредитования значительно сократился, потому что кредиты, которые раньше можно было взять под 12-15% стали предлагать под 25-30%.

Единственный сегмент, который не пережил упадок — ипотечное кредитование, констатирует эксперт. Это произошло за счет действия льготных программ и выдачи одобренных ранее займов под более низкие процентные ставки. Сейчас ключевая ставка ЦБ начала планомерно опускаться, и такой политики Банк России, судя по всему, намерен придерживаться дальше. Ставки по кредитам в таком случае будут снижаться, и это будет стимулировать потребительскую активность в сегменте розничного кредитования.

Вероятно, предполагает Григорян, уже летом ситуация начнет стабилизироваться, а показатели станут приближаться к данным 2021 года. На фоне колоссального оттока средств в феврале, банкам уже в марте удалось стабилизировать положение и вернуть большую часть средств вкладчиков за счет повышения ставок по депозитам.

Что же касается кредитов для бизнеса, то этот сегмент тоже просел, но незначительно, говорит Григорян. Государство оказало поддержку сектору МСП. С 16 марта и до 30 декабря нынешнего года действуют льготные кредитные программы со ставками до 15% и 13,5%. Да, кредиты по льготной программе смогли получить не все, кто хотел, но при снижении ставки рефинансирования дисбаланс будет нивелироваться.

Тем же, кто оформил кредиты под высокие процентные ставки, не стоит забывать о том, что существуют программы рефинансирования. Они будут выгодны, если речь идет о разнице в 3 и более процентных пункта. Более того, после резкого повышения ставки рефинансирования некоторые банки включали в кредитные договоры условие о том, что процентная ставка будет автоматически снижаться в случае изменения ключевой ставки в меньшую сторону.

Главное — не дергаться

Сейчас на рынке можно наблюдать постепенное снижение общей тревоги. Медленно, но верно все привыкают к новым условиям и учатся в них работать, отмечает Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России». И по большому счету, полагает он, в текущей ситуации нет особых причин для резких скачков и потрясений — динамика выравнивается по тем значениям, которые возникли в конце зимы и начале весны.

Что же касается конкретно кредитования, то общее направление здесь понятно, и тенденция выглядит позитивно, — полагает эксперт. Банки и ЦБ отходят от ситуации острого стресса, работа финансовых организаций возвращается в привычное русло, а люди снова начинают брать кредиты. С учётом последних изменений ключевой ставки рынок кредитования уверенно идёт к привычной и спокойной работе. Теперь многое зависит от дальнейшей политики ЦБ — неспешного уменьшения ключевой ставки и государственной поддержки банковской сферы.