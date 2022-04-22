ВКС РФ за ночь уничтожили украинский ЗРК С-300 и до 80 националистов

Российские войска нанеслиза минувшую ночь удары высокоточными ракетами по трем украинским военным объектам. В том числе, уничтожены украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300, а также до 80 националистов, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

«В течение ночи высокоточные ракеты воздушного базирования Воздушно-космических сил России нанесли удары по трем украинским военным объектам. Украинский зенитно-ракетный комплекс С-300 был уничтожен в районе населенного пункта Новоселка», - сообщил Конашенков.

В районе Александровки был разгромлен командный пункт и район сосредоточения живой силы и украинской военной техникой, продолжил генерал.

«Было уничтожено до 80 националистов, а также 23 единицы бронетехники и транспортных средств», - цитирует ТАСС Конашенкова.

Он сообщил также, что авиация ВВС России нанесла удары по 58 военным объектам Украины, в том числе по 51 району сосредоточения живой силы и военной техники. Высокоточной ракетой класса «воздух-воздух» был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.