Минпромторг поддержал строительство двух ледоколов для Севморпути

Минпромторг РФ поддерживает предложение «Росатома» о строительстве двух дополнительных атомных ледоколов проекта 22220 для Северного морского пути, передает агентство РИА Новости,ссылаясь на на пресс-службу ведомства. Отмечается, что корабли могут быть построены на Балтийском заводе в 2028 и 2030 годах.

«Министерство промышленности и торговли России поддерживает предложение Росатома о строительстве двух дополнительных 5-го и 6-го серийных атомных ледоколов проекта 22220. Эти заказы могут быть размещены на АО "Балтийский завод" и переданы заказчику в 2028 и 2030 годах», - говорится в сообщении министерства.

Учитывая высокую степень локализации основного комплектующего оборудования, создание атомных ледоколов «Якутия» и «Чукотка» осуществляется в соответствии с графиком строительства, утвержденным «Атомфлотом». Даты передачи - 2024 и 2026 годы соответственно, добавляют в Министерстве.

Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Они необходимы для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.