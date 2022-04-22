Надежда Косарева: «Индустриальные кварталы» набирают популярность среди инвесторов

На этой неделе в столице заключили еще два контракта на реновацию заброшенных участков старой Москвы. Всего программу индустриальные программы уже входят 140 объектов площадью более 2 тыс. га. Первый из двух новых контрактов предусматривает развитие участка площадью почти 0,7 га в Тропарево-Никулино. Объем инвестиций в проект составит 1,65 млрд рублей, сообщил ранее в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Во второй участок площадью 22 га на месте бывшей промзоны «Братцево» на севере Москвы инвестор вложит больше 100 млрд рублей.

Заключение еще двух договоров с инвесторами свидетельствует о том, что программа продолжается, и вложения в девелопмент на территории Москвы остаются привлекательными. Столица всегда отличалась и продолжает отличаться высоким спросом на недвижимость, в том числе жилье, что, собственно, и обеспечивает экономическую эффективность инвестиций в создание недвижимости. Представляется, что инвесторы в развитие бывших промышленных зон верят, что такой спрос не снизится, а это хороший знак.

Проект «Индустриальные кварталы» предусматривает создание на месте заброшенных промышленных зон современных многофункциональных районов с жильем и всей необходимой инфраструктурой. Это новый градостроительный подход к преобразованию ветшающей городской застройки. По программе «Индустриальные кварталы» в целом намечено преобразовать более 140 территорий бывший промышленных зон общей площадью более 2 тыс. га.

После преобразования участок в Топарево-Никулино, развитием которого займется ГСК «Олимпийская семья+», ежегодные поступления в городской бюджет составят 160 млн рублей, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Ранее на этом участке планировалось построить многофункциональный комплекс с автостоянкой, однако строительство не завершили, и территория осталась заброшенной. Благодаря городскому проекту «Индустриальные кварталы» там появятся магазины, банки, спортивные залы и физкультурно-оздоровительный комплекс, многофункциональный центр, будет создано свыше 500 новых рабочих мест.

На второй площадке на месте бывшей промзоны «Братцево» преобразованием займется АО «Инград» и АО «Лираль Ложистик». Там появятся современные общественно-деловые пространства, образовательные учреждения, а также спортивные объекты. Будет создано более 1,5 тысячи новых рабочих мест. Ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта составит 800 млн рублей.