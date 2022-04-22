Не продавили. Европа уже готовит рубли для оплаты газа

Компании из входящих в Европейский союз стран вполне могут придерживаться предложенной Российской Федерацией рублевой схемы оплаты поставок природного газа и при этом не выходить за рамки введенных в отношении Российской Федерации после начала ее специальной военной операции на Украине санкционных ограничений.

Об этом со ссылкой на соответствующее письмо, адресованное правительствам стран-членов ЕС, сообщило агентство Reuters. В документе, который появился и в открытом доступе, содержится касающаяся рублевых платежей формулировка: «Мы не исключаем этого при определенных условиях».

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Стоит отметить, что риторика и посыл сегодняшнего письма резко контрастируют с первоначальной реакцией высшего руководства государств Евросоюза на мартовский указ Президента России Владимира Путина об оплате газа из России в национальной валюте нашей страны.

Тогда первые лица Европы, ссылаясь на «букву» уже заключенных контрактов, в категорической форме отказывались изменять процедуру и переводить расчеты в рубли. Отрицалась даже гипотетическая возможность ухода от евро при закупках. Но сейчас, похоже, ситуация изменилась. Апломб, с которым раньше приводились возражения, исчез, а вместо него появился лишь кочующий со страниц европейских изданий в официальные документы и обратно пассаж о том, что схема оплаты, мол, пока не совсем ясна.

Напомним, согласно указу главы российского государства, покупатели из «недружественных стран» должны открыть специальные валютные и рублевые счета типа К в Газпромбанке, внося плату за газ в той валюте, которая и была предусмотрена их контрактами.

В свою очередь Газпромбанк должен реализовать валютную выручку на Московской бирже и переводить приобретённые рубли продавцу голубого топлива — «Газпрому». Обязательство по оплате может считаться исполненным только после получения средств последним. Такой порядок действует относительно поставок, произведенных начиная с 1 апреля.

Что именно в этой схеме до сих пор неясно европейским «партнёрам», в опубликованном в пятницу документе ЕК не уточняется. Зато там имеет место констатация того факта, что Еврокомиссия не может волевым решением разрешить или запретить компаниям оплачивать газ из России в какой-либо валюте, поскольку ее компетенции сводятся исключительно к оценкам выполнения бизнесом юридических норм, принятых в сообществе.

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Тем временем, такие страны Евросоюза, как Молдавия, Венгрия и Болгария уже давно все поняли и на официальном уровне подтвердили, что согласны перейти на новую схему. А те евролидеры, которые еще вчера популистски призывали полностью отказаться от российского газа, сегодня де-факто получили директиву сменить вектор своих заявлений по данному вопросе.

Из-за обоюдоострого действия санкционного давления на Россию в Европе растут цены и социальная напряженность. Если газовая труба окажется вовсе перекрыта по тем или иным причинам, то европейская промышленность рискует вовсе оказаться в состоянии коллапса, что, в свою очередь, приведет к континентальному экономическому кризису с тяжелыми политическими последствиями.

Не случайно канцлер Германии Олаф Шольц вышедшем чуть раньше заявления ЕК интервью изданию Der Spiegel признал, что не видит сейчас смысла в наложении эмбарго на российский газ, что ввести его Берлин пока просто не готов, и что подобные меры никак не повлияют на политику Москвы в отношении заключения мирного договора с Украиной.

Показательны и действия властей не входящей нынче в Евросоюз Великобритании, которые накануне выдали Газпромбанку и его дочерним предприятиям взамен заканчивающейся новую лицензию OFSI, позволяющую проводить платежи в рамках контрактов на поставку газа в ЕС до 31 мая. Британское правительство рассчитывало, что такой шаг позволит и дальше избегать перехода к расчетам в рублях. Однако российская сторона продолжает проявлять твердость в данном вопросе.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сегодня в ходе брифинга подчеркнул, что никаких уступок в данном вопросе не будет. ««Есть президентский указ, где точно зафиксированы сроки. За поставки, которые идут сейчас, оплата в апреле-мае будет осуществляться в соответствии с указом президента РФ», — заявил он.

Таким образом, можно констатировать, что продавить Россию в газовом вопросе не удалось. Теперь настало время готовить рубли и платить по счетам.