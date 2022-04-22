Кто мог бы стать плательщиком «советских пенсий»

Российская пенсионная система одновременно сложна — попробуйте посчитать Ваш пенсионный балл — и проста как конструкция — она собирается всего их двух компонентов — страховые взносы работающих и дотации федерального бюджета в пропорции примерно 55 на 45.

Те, кто работает, сейчас платят за людей старшего поколения. В связи с тем, что в нашей стране порядка 19 млн. человек работают в неформальном рынке труда и не платят в ПФР никаких взносов, а во многих видах экономической деятельности применяются пониженные тарифы, страховой тариф достаточно высокий. Кроме того, из-за низкого уровня медианной заработной платы сложно накопить себе на пенсию.

Пенсионный фонд не работает как, например, в Норвегии или в Канаде. Российский Пенсионный фонд пополняется каждый год только из взносов или средств бюджета. Он не обладает правом осуществлять инвестиции, что приводит к тому, что не формируются долгосрочные резервы для смягчения последствий экономических и демографических циклов.

Надо обратить внимание и на следующий аспект: ПФР вследствие решений 90-х годов несёт также обязательства по выплате пенсий гражданам, которые сформировали свой основной трудовой стаж в советское время, и не принимали участие в формировании пенсионных резервов ПФР. Последнему в 90-е годы не были переданы активы, за счёт которых можно было бы платить пенсию пенсионерам советского периода, и расходы на эту категорию пенсионеров фонд осуществляет и за счёт взносов ныне работающих граждан, и за счёт трансфертов федерального бюджета. Это также снижает общий размер пенсий.

Логично освободить работников сегодняшнего дня от оплаты пенсий тех, чьи пенсионные права стали формироваться еще в Советском Союзе или в 90-х. Тогда и систему можно будет сделать страховой, а не социальной.

Предлагаемая конструкция такова. Для граждан старше 1977 года рождения пенсия выплачивается из Фонда старших поколений. А для тех, кто младше, нормальная страховая система, где базовая часть формируется за счет пенсионных взносов (которые тогда для бизнеса можно снизить до 15 %), второй уровень — э то накопление и софинансирование пенсии самим работником, работодателем и государством в пропорции 1-1-1, а третий — уже полностью добровольная система, однако в определенной степени гарантируемая государством.

Вопрос, который встанет у самых интересующихся членов общества: где деньги на тот самый Фонд старших поколений? Логичнее всего создать его из тех государственных активов, доходы от которых сейчас частично и наполняют сегодняшний пенсионный фонд, а именно — госкомпаний. В конце концов, вопрос более высоких пенсий давно назрел, а обеспечить их может успешное управление активами, доходы от которых уже могут инвестироваться или просто пополнять пенсионную систему.

Принадлежащие государству акции компаний передаются на баланс Пенсионного фонда, а он в свою очередь осуществляет управление акциями. Что даст такой поворот? Во-первых, доходы от управления ценными бумагами будут поступать в Пенсионный фонд. Это дивиденды, прибыль от операций по перепродаже. На эти деньги сам пенсионный фонд сможет осуществлять инвестиционные операции (по принципу внутреннего пенсионного фонда Норвегии) и зарабатывать на выплату пенсий. Ну и в третьих, Пенсионный фонд будет меньше зависеть от трансфертов из бюджета и больше стремиться к повышению операционной эффективности — все время рассчитывать на бюджет будет нельзя.

Но есть и еще одна возможность сократить страховые взносы. Медицинское страхование за счёт работодателей показало свою полную неэффективность — денег не хватает. Надо перейти к иному порядку финансирования системы здравоохранения. Следует искать источники в специальных налогах, налогах на табачные изделия, алкогольные напитки и вредные для здоровья продукты. От таких налогов удастся собрать значительно больше, и в этом будет социальная справедливость, поскольку платить будут и официально работающие, и — неофициально.