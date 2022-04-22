Пост врио главы «Лукойла» занял первый вице-президент компании Вадим Воробьев

Временно исполняющим обязанности президента «Лукойла» назначен первый вице-президент компании Вадим Воробьев.

Об этом сообщает пресс-служба «Лукойла».

Отмечается, что совет директоров компании назначил дату внеочередного собрания акционеров на 30 мая. На нем планируется обсудить досрочное завершение полномочий Вагита Алекперова, который заявил об уходе накануне, 21 апреля, а также избрание нового главы «Лукойла».

На прошлой неделе, 13 апреля, Лондон объявил о новых санкциях против 206 российских физлиц, в числе которых оказался Вагит Алекперов. Помимо него в санкционный список попали основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, экс-глава РЖД Владимир Якунин, помощник президента по научно-образовательной политике Андрей Фурсенко, акционер золоторудной компании «Полюс» Саид Керимов, сестра бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, супруга главы МИД России Мария Лаврова, а также депутат Верховной рады Украины от оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Андрей Бокарев, который также попал под санкции Великобритании, покинул пост президента «Трансмашхолдинга» (ТМХ) и вышел из совета директоров компании.