ЦБ дал валюте два месяца

Центральный Банк Российской Федерации в условиях стабилизации ситуации на валютном рынке принял решение дополнительно смягчить требования об обязательной продаже иностранной валюты экспортерами.

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Они получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты не позднее 60, а не трех, как было в последнее время, рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках.

Валюта должна быть зачислена на счета в уполномоченных банках, начиная с 19 апреля 2022 года, в размере, установленном указом президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79, указано в заявлении российского финансового регулятора. Ранее срок продажи валюты был увеличен с трех до 60 рабочих дней для несырьевого неэнергетического экспорта.

Дисбаланс спроса и предложений нивелируется

Накануне ЦБ РФ сообщил, что «в условиях стабилизации ситуации на валютном рынке принял решение дополнительно смягчить требования об обязательной продаже иностранной валюты экспортерами».

«Принятое решение улучшит возможности экспортеров по управлению валютной ликвидностью. Разрешение действует до 1 сентября 2022 года, но в случае изменения ситуации на финансовом рынке может быть скорректировано», — подчеркнули в ЦБ РФ.

После начала специальной операции на Украине руководство Евросоюза в рамках санкций заморозило резервы Банка России на сумму более 300 млрд долларов, размещённые в банках стран-участниц G7, напомнил «Эксперту» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. С учетом имеющихся на 30 июня 2021 года данных о ЗВР, сюда вошли: 96 млрд долларовых активов, 189 млрд активов в евро и 38 млрд в британских фунтах, средства БР, вложенные в золото, юани.

СДР и валютная позиция Банка России в МВФ остались без изменений и сейчас доступны регулятору. Наложенные санкции в виде заморозки активов ЦБ резко ограничили его возможность влиять на курс национальной валюты, путем проведения валютных интервенций, и оплачивать внешний долг РФ по еврооблигациям, подчеркнул эксперт.

Выпущенная Минфином США лицензия на выплаты по внешнему долгу первоначально действовавшая до конца мая 2022 года, была в последующем отозвана. Минфин России, однако, выполнил все текущие платежи по евробондам, причет последний из них был проведен в рублях.

Санкции, наложенные на финансовый сектор России, ограничили возможности финансового сопровождения валютных операций участникам ВЭД. Сложившаяся ситуация на валютном рынке привела к резкому снижению курса российского рубля, констатировал Валерий Корнейчук.

Для противодействия санкциям по заморозке активов и последствиям от них Центробанк 28 февраля обязал всех экспортеров продавать 80% своей валютной выручки на российском валютном рынке. Поступающая валюта стала использоваться для проведения валютных интервенций и укрепления курса национальной валюты.

Также были введены ограничения на вывод капитала из России для нерезидентов, ограничения на снятие и последующая приостановка покупки наличной валюты резидентами на бирже и другие меры. Принятые Банком России меры стабилизировали ситуацию на валютном рынке. Курс рубля после нескольких коррекций начал свое укрепление, напомнил эксперт.

На фоне высоких цен на нефть и сокращения объема ввозимого импорта сальдо внешнеторгового баланса России стало положительным с большим профицитом. Вышеуказанные факторы привели к стабилизации ситуации на валютном рынке, констатировал Валерий Корнейчук.

Вместе с тем, ряд новых норм валютного законодательства не исполнялись в полном объеме. Так, трехдневный срок продажи валютной выручки практически не выполнялся из-за падения спроса на покупку валюты для импортных операций и проведения банками для валюто-обменных операций. Это создавало прецеденты нарушения валютного законодательства и требовало информирования регулятора.

Для устранения этого несоответствия Банк России объявил, что компании, реализующие несырьевой неэнергетический экспорт, могут продавать валютную выручку в течение 60 рабочих дней. Вчера БР распространил эту меру на остальных экспортеров. Принятая норма, уверен Валерий Корнейчук, позволит нивелировать временный дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке и вернуть курс рубля в рыночную плоскость.

ЦБ стремится вернуть бизнесу свободные условия работы

Банк России последовательно «гнёт» свою линию, отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Первоначальные мартовские «пожарные» меры по административному «закручиванию гаек» в вопросах обращения валюты быстро принесли свои плоды. Резкое искусственное увеличение её предложения на фоне сокращения спроса не просто стабилизировало курс рубля. Он стал укрепляться сильнее, чем «было задумано», уходя выше, чем был до начала конфликта России и Украины и введения санкций.

Это уже становится новой проблемой, предположил эксперт. Ведь при сокращении физических объёмов экспорта из-за санкций слишком сильный рубль подрывает ещё и поступление рублёвых доходов в страну. ЦБ постепенно и осторожно «откручивает гайки», шаг за шагом снижает излишнее регулятивное воздействие на курс. Такая тактика призвана ослабить поддержку рубля, постепенно поднимать доллар и евро. Но она имеет не только курсообразующие цели. Центробанк стремится по мере возможности и необходимости возвращать и более свободные условия работы бизнеса.

Одним из таких последовательных шагов и становится, собственно, продление срока реализации валютной выручки сырьевыми экспортёрами. Сильная мера, считает Марк Гойхман. Ведь именно экспортеры — основные поставщики валюты в страну. Теперь управление валютной ликвидностью у них станет более совершенным, не «зажатым».

Сырьевики смогут гибче использовать зарубежную выручку. Например, направляя её оперативно на необходимые закупки по импорту. В то же время, у них не будет и срочной необходимости продавать валюту при низком курсе, можно будет ждать более выгодных условий.

Для регулятора и Минфина, с другой стороны, важно, что не будет постоянных больших приходов валюты на рынок, которые оказывают давление на её курс, заявил эксперт. Можно предположить, что в ближайшее время послабления в валютном регулировании ЦБ продолжатся, так как рубль продолжает укрепляться.

Вероятно, его укрепление продлится до конца налогового периода. В течение него экспортёры даже без жёстких требований к продаже валюты реализуют её на бирже для получения рублей в целях уплаты налогов. Поэтому в полной мере новое решение Центробанка заработает с мая. Оно среди прочих факторов, вероятно, станет способствовать ослаблению рубля и возврату курса доллара в диапазон 75-80 рублей, резюмировал Марк Гойхман.