Президент очно примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры

25 апреля Президент России Владимир Путин лично примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ, передает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«В понедельник состоится расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры, президент традиционно приедет туда и примет участие», - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о планах Владимира Путина.

Он добавил, что на коллегии «обычно есть выступление главы государства, есть выступление генерального прокурора, ставятся задачи, анализируются результаты работы за прошедший год».

Пескова также спросили о возможности участия президента Путина в заседании Совета законодателей Российской Федерации, которое запланировано на 27 апреля в Санкт-Петербурге.

«Мы своевременно проинформируем вас», - ответил пресс-секретарь.

