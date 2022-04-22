Путин: представители ЕС делают безответственные заявления о путях решения ситуации на Украине

Евросоюз позволяет себе делать безответственные высказывания о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным способом.

Об этом в ходе разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил президент России Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

«Обращено внимание на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, а также игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков. Отмечено, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права», — говорится в сообщении.

Глава государства обратил внимание на то, что большинство стран ЕС потворствует откровенной русофобии, проявляющейся, в частности, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах.

Сообщается, что Владимир Путин «изложил принципиальные оценки в связи со специальной военной операцией по защите республик Донбасса». Он напомнил, что после освобождения Мариуполя отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода «Азовсталь», при этом всем сложившим оружие военнослужащим Украины, а также боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи. Киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью, пояснил российский лидер.

«Президент России рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий», — указывается также в пресс-релизе.

Отвечая на призыв Мишеля встретиться с Владимиром Зеленским, Путин в очередной раз подчеркнул, что это зависит от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых Киев проявляет непоследовательность.

Ранее в Минобороны назвали задачи второго этапа спецоперации на Украине, в ходе которого российская армия должна установить полный контроль над Донбассом. «С момента начала второй фазы спецоперации, она уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и югом Украины», — сказал заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Рустам Миннекаев. Контроль Вооруженных сил РФ над Донбассом создаст сухопутный коридор в Крым, подчеркнул он.