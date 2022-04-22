«Роскосмос» и «Ростех» разработают спутниковую орбитальную систему для сканирования Земли

Ученые холдинга «Российские космические системы» (РКС, госкорпорация «Роскосмос») приступили к созданию нового поколения орбитальных сканирующих устройств для группировки малых спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), которые позволят вести непрерывную детальную фото- и видеосъемку в сверхвысоком разрешении. В состав спутниковой аппаратуры наблюдения войдет уникальный материал, разработанный инженерами входящего в госкорпорацию «Ростех» холдинга «Швабе».

Уточняется, что корпус прибора, представляющего из себя многозональное сканирующее устройство, будет сделан из карбида кремния производства Лыткаринского завода оптического стекла (входит в «Швабе»). Раньше для этих целей использовались сталь, алюминий или титан. «Применение нового материала сделает аппарат нечувствительным к перепадам температуры в космосе, значительно облегчит его вес и исключит даже временную деформацию внешней оболочки устройства под воздействием агрессивной окружающей среды», — поясняется на сайте «Ростеха».

Карбид кремния делает возможным установку новой съемочной аппаратуры на малые спутники массой до 120 кг, указывается в пресс-релизе. На спутниках, которые находятся на орбите сейчас, масса съемочного оборудования может достигать 500 кг, что сказывается на стоимости как самого спутника, так и его вывода на орбиту.

По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, карбид кремния является одним из наиболее перспективных композитных материалов для авиационно-космической отрасли. «Он обладает высокой удельной жесткостью, прочностью и теплопроводностью. Такие качества позволяют создавать из него оптические устройства, работающие в условиях перепада экстремальных температур и не допускать изменения качества изображения в ходе эксплуатации», — рассказал Евтушенко.

Отмечается, что в настоящий момент спутники с аппаратурой РКС на орбите оснащены приборами для съемки в малом и среднем пространственном разрешении — этого достаточно для привычных задач дистанционного зондирования, таких как мониторинг ЧС, техногенных катастроф, лесных пожаров, а также для изучения динамики природных явлений. Однако в холдинге решили двигаться дальше и начать разработку космических телеобъективов для съемки Земли со сверхвысоким пространственным разрешением, которое не превысит 1 метра. РКС планирует создать несколько десятков таких аппаратов.

Замгендиректора РКС по стратегическому развитию и инновациям Евгений Нестеров обратил внимание на то, что технологическая платформа холдинга сегодня выстраивается в тесной координации с ведущими технологами в таких сферах, как микроэлектроника, оптоэлектроника и фотоника, сверхвысокочастотная электроника, а также материаловедение. «Это главные опоры, четыре кита космического приборостроения», — подчеркнул Нестеров. По его словам, РКС формируют кросс-отраслевую кооперацию для создания высокотехнологичной продукции. «Как и во все времена, в трудных условиях выживают не самые сильные, а наиболее восприимчивые к переменам», — отметил он.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Высшая школа экономики готовит к запуску в космос второй спутник, разработанный Московским институтом электроники и математики (МИЭМ НИУ ВШЭ) в сотрудничестве со специалистами компании «Спутникс». Новый спутник, как и первый, будет оборудован камерой дистанционного зондирования Земли, однако благодаря автоматической идентификационной системе и импульсной двигательной установке VERA он будет обладать лучшими характеристиками. В отличие от первого, главное предназначение нового аппарата — съемка арктических районов.