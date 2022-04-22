Россия передала Киргизии 135 тонн муки и 60 тонн растительного масла в качестве помощи

Россия оказала Кыргызстану помощь в виде 135 тонн пшеничной муки и более 60 тонн растительного масла, передает ТАСС, ссылаясь на российское диппредставительство в Бишкеке.

«22 апреля в Бишкеке состоялась церемония передачи российской продовольственной помощи в виде 135 тонн обогащенной пшеничной муки и более 60 тонн обогащенного подсолнечного масла», - сказал представитель посольства.

По его словам, продукты питания, полученные кыргызской стороной, предназначены для «адресного распределения среди нуждающихся семей».

Аналогичная акция состоялась в южном областном центре Ош, республики Кыргызстан, куда из России было доставлено 675 тонн муки и 60 тонн сливочного масла.

В российском посольстве напомнили, что проект реализуется в рамках добровольного целевого взноса Российской Федерации в размере 9 миллионов долларов в фонд Всемирной продовольственной программы ООН на 2020-2021 годы, передает агентство.

