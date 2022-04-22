Рубль готовится к штурму важного уровня

Позитивная для рубля новость появилась вчера поздно вечером. Власти Великобритании выдали попавшему под их санкции Газпромбанку лицензию до 31 мая на проведение платежей за газ. Это значительно повышает вероятность того, что «недружественные страны» примут решение оплачивать газ рублями. А значит, на Московскую биржу поступит вся валютная выручка за газ.
При этом Банк России продолжает ослаблять свои ограничения. Теперь экспортеры могут продавать 80% экспортной выручки в течение 60 дней, а не трех, как было ранее. Это должно снизить волатильность торгов рублем и даст возможность экспортерам продавать валюту плавно, по более выгодному для них курсу. Но фундаментально для рубля мало что изменится: объем поступающей в страну валюты по-прежнему будет превышать спрос на нее со стороны экономики и населения.
Все говорит о том, что экспортеры пока не хотят придерживать валюту. Сегодня торги рублем открылись нейтрально, но уже через несколько минут в биржевом «стакане» стали появляться большие объемы валюты на продажу. В результате, за первый час торгов рубль подорожал к доллару более чем на 1,5% и ушел под отметку 74 руб. за доллар.
Впереди у российской валюты две очень важные отметки: 73 и 70 руб. Первая из них неоднократно пробивалась, но вот ниже 70 руб. за доллар рублю надолго закрепиться в прошлом году не удавалось.
Если не случится очередного обострения политической ситуации, то в ближайшее время пара доллар-рубль уйдет в диапазон 70-73. На следующей неделе бизнесу предстоят выплаты налогов в бюджет, и многим экспортерам придется увеличить продажу валюты для расчетов с государством.
Сегодня по лентам информагентств прошло заявление министра экономики и финансов Франции, что ЕС может ввести эмбарго на закупку нефти из РФ в ближайшие недели. Такая мера была бы весьма болезненной для российского бюджета, рубля и нефтяных компаний. Однако мировые нефтяные трейдеры не очень верят в возможность принятия такого решения. Котировки нефти на этот новостной вброс пока никак не отреагировали, и снижаются относительно вчерашнего закрытия на 0,5%.
А вот котировки акций российской нефтянки растут. В первый час торгов «Роснефть» подорожала на 2,3%. Акции компании пытаются вернуться выше важного уровня 400 руб.
В целом Индекс Мосбиржи подрастает на 0,7%, пытаясь отскочить после масштабных распродаж. Чуть лучше рынка выглядят бумаги финансового сектора. Но такие попытки выкупить просадку в последнее время мы видели неоднократно, и все они заканчивались возобновлением падения. Не стоит также забывать, что сегодня пятница, и с учетом геополитической обстановки под вечер некоторые инвесторы захотят сократить позиции по акциям.