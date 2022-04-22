Рубль готовится к штурму важного уровня

Позитивная для рубля новость появилась вчера поздно вечером. Власти Великобритании выдали попавшему под их санкции Газпромбанку лицензию до 31 мая на проведение платежей за газ. Это значительно повышает вероятность того, что «недружественные страны» примут решение оплачивать газ рублями. А значит, на Московскую биржу поступит вся валютная выручка за газ.

При этом Банк России продолжает ослаблять свои ограничения. Теперь экспортеры могут продавать 80% экспортной выручки в течение 60 дней, а не трех, как было ранее. Это должно снизить волатильность торгов рублем и даст возможность экспортерам продавать валюту плавно, по более выгодному для них курсу. Но фундаментально для рубля мало что изменится: объем поступающей в страну валюты по-прежнему будет превышать спрос на нее со стороны экономики и населения.