Рубль вырос к доллару за неделю на 5,7%

После недолгих раздумий в первые минуты после открытия торгов, рубль в первой половине торгового дня продолжил рост. В районе обеда пара доллар-рубль уходила под отметку 73. Ранее она была сильным сопротивлением укреплению рубля — здесь спекулянты начинали покупать доллар.
Так произошло и сегодня. Впереди выходные, и с учетом политической обстановки многие участники торгов предпочли купить валюту для хеджирования позиций по рублевым активам. Кроме того, до сегодняшнего дня рубль непрерывно рос 5 сессий подряд, поэтому спекулянты стали активно фиксировать прибыль. Многие из них, руководствуясь техническим анализом, открыли позиции против рубля.
Не стоит, впрочем, думать, что спекулянты — это для рубля какое-то «зло». Как только появится повод, они вновь с радостью будут продавать доллары и евро за рубли, тем самым работая на укрепление российской валюты. Кроме того, именно спекулянты формируют ликвидность рынка — то есть, способность быстро купить или продать большой объем актива по цене, очень близкой к текущей рыночной. А высокая ликвидность рынка привлекает на него крупных инвесторов.
Похоже, что попридержали валютную выручку экспортеры. Теперь им можно продавать валюту в течение 60 дней, а не трех, как ранее. Впрочем, многим на следующей неделе может не хватить рублевой ликвидности, поскольку подходит время уплаты налогов. Поэтому можно ожидать традиционного для конца месяца увеличения продажи долларов и евро.
Для рубля, однако, появился небольшой позитив. Еврокомиссия ищет варианты проведения оплаты газа за рубли. ЕС, правда, считает, что моментом исполнения обязательств является зачисление валюты на счет Газпромбанка. Согласно же указу президента Владимира Путина, исполнением договора является перечисление рублей на счета «Газпрома».
Но самое главное, что Запад явно боится остаться без российского газа, и процесс урегулирования оплаты сдвинулся с мертвой точки в нужном России направлении.
Заявления западных политиков вселяют все больше уверенности и в том, что большинство стран ЕС не откажутся от закупок российской нефти.
Поэтому рубль сохраняет потенциал роста, очень сильной преградой для которого выступит отметка 70 руб. за доллар. Не исключено, что она будет тестироваться на прочность уже на следующей неделе.
Что же касается сегодняшних торгов, то против рубля играло и возобновление укрепления курса «американца» к корзине мировых валют: Индекс доллара, похоже, закрепился выше отметки 100 пунктов, а пара евро-доллар продолжает идти к паритету. Однако сейчас вложения в мировые валютные активы если не закрыты, то сильно затруднены и очень рискованны в России как для населения, так и для крупного бизнеса. Поэтому рост доллара на глобальной арене оказывает на трейдеров скорее психологическое давление.
В то же время укрепление доллара всегда негативно для сырьевых ресурсов. Сегодня все они, за исключением платины и палладия, снизились в цене.
Отчасти этот фактор привел к продолжению снижения Индекса Мосбиржи, который по итогам дня потерял 1,7%.
Продолжается обвальное падение «Лукойла» (-3,7%) на информации об уходе с поста главы бессменного лидера компании Вагита Алекперова. С начала месяца котировки «Лукойла» рухнули примерно на треть. Акции компании сильно технически перепроданы, в любое время стоит ждать мощного технического отскока по ним.
Примерно такие же потери понес «Норникель».
Намного лучше рынка отторговалась «Роснефть» (+2,4%). Акции компании продолжают вести борьбу за сильную техническую поддержку 400 руб. Не исключено, что если на рынке начнется отскок, эта бумага вновь будет в числе лучших.
Но в целом Индекс Мосбиржи продолжает двигаться в начавшемся 5 апреля нисходящем тренде, признаков слома которого пока не видно. За эту неделю капитализация российского рынка акций снизилась на 8%.