Рубль вырос к доллару за неделю на 5,7%

После недолгих раздумий в первые минуты после открытия торгов, рубль в первой половине торгового дня продолжил рост. В районе обеда пара доллар-рубль уходила под отметку 73. Ранее она была сильным сопротивлением укреплению рубля — здесь спекулянты начинали покупать доллар.

Так произошло и сегодня. Впереди выходные, и с учетом политической обстановки многие участники торгов предпочли купить валюту для хеджирования позиций по рублевым активам. Кроме того, до сегодняшнего дня рубль непрерывно рос 5 сессий подряд, поэтому спекулянты стали активно фиксировать прибыль. Многие из них, руководствуясь техническим анализом, открыли позиции против рубля.

Не стоит, впрочем, думать, что спекулянты — это для рубля какое-то «зло». Как только появится повод, они вновь с радостью будут продавать доллары и евро за рубли, тем самым работая на укрепление российской валюты. Кроме того, именно спекулянты формируют ликвидность рынка — то есть, способность быстро купить или продать большой объем актива по цене, очень близкой к текущей рыночной. А высокая ликвидность рынка привлекает на него крупных инвесторов.