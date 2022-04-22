РЖД дополнительно назначили 85 пар поездов на юг России этим летом

ОАО «РЖД» сообщило о назначении дополнительных 85 пар поездов, которые будут отправляться на юг России этим летом.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, в общей сложности речь идет о 112 парах сезонных летних поездов в дополнение к круглогодичным.

«Чтобы все смогли уехать, назначили 112 пар сезонных летних поездов из различных регионов в дополнение к 480 парам круглогодичных. Из них 85 — на юг», — указывается в сообщении. Отмечается, что Анапу будут ходить 37 пар поездов, в Адлер — 31 пара, в Новороссийск — 13, в Кисловодск и Ейск — две.

Летом 2022 году РЖД планируют перевезти всего более 40 млн человек. На южном направлении России будет предоставлено 8,5 млн мест, что на 6% выше, чем в годом ранее. «Уже сейчас фиксируем высокий спрос на билеты к Черному морю и курортам Северного Кавказа», — пояснили в компании.

Также сообщается, что РЖД организуют перевозку более 400 тыс. детей в составах «детских групп», что на 31% превышает показатель 2021 года. Для этих целей выделены примерно 200 рейсов специальных поездов.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в 2022 году РЖД планирует приобрести 868 новых пассажирских вагонов российского производства. Уточняется, что будет закуплено 325 вагонов для дальних перевозок, в том числе 215 одноэтажных и 110 двухэтажных производства АО «Тверской вагоностроительный завод» (ТВЗ), и 403 для пригородных. Среди последних — 90 вагонов электропоездов серии ЭП3Д и 130 — серии ЭП2Д производства АО «Демиховский машиностроительный завод», а также 26 вагонов рельсовых автобусов серии РА-3 «Орлан» производства АО «Метровагонмаш» и 157 вагонов локомотивной тяги производства ТВЗ. Кроме того, холдинг закупит 140 вагонов электропоездов «Ласточка» в различной компоновке производства ООО «Уральские локомотивы».