«Сбербанк» откроет свою школу для IT-специалистов в Сургуте

Подготовкой высококвалифицированных специалистов в IT-сфере займутся в Сургуте в «Школе 21», которая будет создана в рамках соглашения о партнерстве «Сбербанка» и правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«ʺШкола 21ʺ — один из наших самых успешных проектов, доказавших свою эффективность за три года своего существования. Она дает новые рабочие места и весомый эффект для всей страны. Работодатели очень довольны уровнем квалификации и работоспособности наших выпускников. В ʺШколе 21ʺ уникальная методика преподавания - у нас учатся и совсем молодые ребята, ученики последних классов школы, и люди возрастные. Что их всех объединяет? Мотивация и желание учиться, и не важно какое было образование до этого», — рассказал президент, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, принявший участие в подписании соглашения.

В рамках школы будет организован обмен лучшими практиками и экспертизой в сфере обучения программистов и проведены необходимые мероприятия по развитию стратегического партнерства.

В Ханты-Мансийском автономном округе компании нефтегазового сектора всегда предъявляют большой спрос на современные, цифровые кадры. Поэтому сотрудничество в сфере подготовке IT-кадров — логичное продолжение нашего эффективного партнерства, пояснил Греф.

«Опыт и успех проекта ʺСбербанкаʺ нацелил нас на то, чтобы двигаться в этом направлении. Будем работать по тем же принципам, которые заложены в системе ʺШколы 21ʺ. Мы благодарны ʺСберуʺ за возможность пользоваться своим брендом, поскольку это имеет значение для человека, который получает новые знания, возможности. Уверена, что проект будет эффективным, так как есть запрос и мы готовы создать условия, чтобы он был реализован. Базовое – у нас есть партнер, который уже прошел этот путь», — отметила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова, которая участвовала в подписании соглашения со стороны региона.