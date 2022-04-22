Китай нашел «соломоново решение» проблем с Австралией

Как пишет The Washington Post (WP), председатель КНР Си Цзиньпин незаметно воспользовался отвлечением западного внимания и расширил сферу китайского влияния в южной части Тихого океана. «Если Вашингтон не осознает эту угрозу, попытки Китая доминировать в регионе приобретут опасный и, возможно, необратимый характер», - отмечает американское издание. Именно так WP прокомментировала соглашение, которое было на днях заключено между Китаем и Соломоновыми островами в области безопасности. По этому соглашению КНР получает право размещать войска на островах для обеспечения на них правопорядка (естественно, с согласия и по просьбе местных властей).

Казалось бы, в чем проблема и тревога? Во-первых, у Соломоновых островов – небольшого архипелага в южной части Тихого океана, населенного почти 800 тысячами человек – уже есть подобное соглашение с Австралией, так что китайцы не оказываются в каком-то привилегированном положении. Во-вторых, на островах активно работает китайский бизнес, который уже становился жертвой местных разборок в конце 2021 года (у племенных элит ряда островов есть претензии к столичной власти). Да, для предотвращения беспорядков тогда на острова были введены австралийские подразделения (по соглашению с правительством страны), однако активно ходили слухи о том, что Канберра, не питающая теплых чувств к Пекину, дала указание своим силовикам не особо защищать китайскую собственность и жизни китайских граждан. И эти слухи подтвердил бывший премьер-министр Соломоновых островов Дэнни Филип. Поэтому вполне логично, что КНР хочет защитить свои интересы, а власти Соломоновых островов – свои (ведь Китай является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером страны).

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Однако тревога у США и Австралии есть, и немалая. Дело в том, что в рамках соглашения китайские корабли имеют право заходить на Соломоновы острова – и это трактуется как первый шаг к размещению Пекином своей военно-морской базы в этой стране. Да, в Пекине и на Соломоновых островах отрицают, что соглашение приведет к созданию базы, однако у Запада есть все основания сомневаться в искренности китайских уверений. «Китайская военно-морская база в Джибути на Африканском Роге возникла из того, что Пекин первоначально называл «логистическим центром». И есть признаки того, что финансируемая Китаем модернизация инфраструктуры портовых сооружений в Экваториальной Гвинее заложила основу для создания военно-морской базы Народно-освободительной армии в этой стране», - напоминает издание Politico.

Прорыв и контроль

Перспектива создания базы КНР на Соломоновых островах представляет для американцев и их союзников угрозу по трем направлениям. Во-первых, Китай прорывает геополитические планы блокады. США, Австралия, Япония и остальные недруги КНР планировали закрыть китайский флот в районе Южно-Китайского при помощи выстраивания т.н. «островных линий» - то есть, проще говоря, подгрести под себя все островные государства Тихого Океана, куда китайскому флоту заходить было запрещено. Размещение военно-морской базы КНР на Соломоновых островах разрушает эти планы.

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Во-вторых, эти острова находятся всего лишь в 1700 километрах от австралийских берегов, и (учитывая австралийский «островной» менталитет и крайне конфликтные отношения с Китаем), Австралия рассматривает данную базу как прямую угрозу национальной безопасности страны. «Эти острова находятся на расстоянии нанесения удара от Австралии, занимают очень важное стратегическое положение. Поэтому США и Австралии крайне необходимо гарантировать, что острова останутся свободны от китайского давления и военного присутствия», - говорит Алекс Грей, отвечавший за Океанию и Индотихоокеанский регион в Совете Национальной Безопасности США при администрации Трампа.

«Во время Второй Мировой войны австралийцы воевали и умирали за то, чтобы на Соломоновых островах не было размещено военной базы враждебной державы, - говорит редактор Sidney Morning Herald Питер Хартчер, имея в виду бои с японцами. – И теперь мы обнаружили, что враждебная держава создала политическую основу для военного патрулирования и потенциальной базы на Соломоновых островах». Австралийские политики уже называют китайско-соломоново соглашение самым большим провалом Австралии в Океании за последние 7- лет.

Наконец, в-третьих, возможности китайского флота оперировать с Соломоновых островов означают, что в зону действия китайского флота попадают дополнительные торговые маршруты (те же австралийские), что, опять же, рассматривается Канберрой как прямая угроза национальной безопасности. И не только Канберрой. США, Япония, Австралия и Новая Зеландия уже выступили с совместным заявлением, где уверяют, что соглашение «подрывает безопасность» региона и угрожает «свободе и открытости» на Тихом Океане.

Работа над ошибками?

Американские эксперты признают, что возникновение этих угроз Вашингтон с союзниками банально прозевали – ведь военно-политическое присутствие КНР на Соломоновых островах (да и в принципе усиление влияния страны на Океанию) возникло не на пустом месте. Сначала Пекин стал важнейшим торгово-экономическим партнером тихоокеанских островов, затем через экономику стал влиять на политику – и убеждать местные власти «диверсифицировать» свои контракты за счет военно-политических соглашений с КНР. И Соломоновы острова – только начало.

Сейчас китайцы окучивают Папуа-Новую Гвинею, куда приходят с масштабными инвестиционными соглашениями. «Мы упустили из виду геостратегическое значение этого региона, и только в последние годы осознали, что Китай сейчас формирует в там пространство дипломатического, экономического сотрудничества, а теперь в случае с Соломоновыми Островами и сотрудничество в сфере безопасности, — говорит старший военный аналитик RAND Corporation Дерек Гроссман. «Китайцы прекрасно выучили исторические уроки… и пытаются помешать нам использовать вторую цепь островов против них. Более того, когда речь заходит об Океании, они думают прежде всего о том, как использовать эту цепь против нас». И действительно, если КНР поставит под контроль другие острова региона, то уже американскому, австралийскому, японскому и другим флотам будет очень некомфортно в регионе – не говоря уже о контроле за торговыми маршрутами.

Соответственно, перед Вашингтоном, Канберрой, Токио и другими недругам Китая стоит вопрос о работе над ошибками. О недопущении использования Соломоновых островов как трамплина для китайского продвижения в регионе, а затем и изгнания Китая из самого «трамплина».

Вариантов работы может быть несколько. Во-первых, дипломатический – в ближайшие дни на острова прибудут замгоссекретаря Дэниэл Критенбринк и высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности США Курт Кэмпбелл. Вероятно, с выгодными торгово-экономическими предложениями, которые должны заинтересовать местное правительство. Однако проблема в том, что а) США не могут предложить столько денег, сколько может дать Китай и б) Америка зарекомендовала себя как крайне ненадежный партнер.

Поэтому союзники, вероятно, прибегнут к другому варианту. Дело в том, что на Соломоновых островах сильны сепаратистские движения – особенно за пределами «столичного» острова. И представляющие оппозицию политики выражают готовность играть против КНР – например, с использованием лозунгов «китайский бизнес выкачивает наши ресурсы» или «правительство держится на коррупционных китайских деньгах». Поэтому им всего-то и нужно что вложиться в местную «оппозицию» и будущий антикитайский майдан.