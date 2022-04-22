Сюжет дня: трейдеры подкинули угля

Акции угольных компаний пользовались спросом у трейдеров по итогам торгов на Мосбирже в пятницу, 22 апреля. За день обыкновенные акции «Мечела» выросли на +4,23% до 125,42 рублей за штуку, «префы» на +1,28% до 198,40 рублей за штуку. Также дорожали бумаги «Распадской» на +1,57% до 400,20 рублей за штуку.

Бумаги стали интересны для покупки на фоне нехватки энергических ресурсов в мире. Так, импорт российского угля в Индию по итогам марта стал рекордным и составил 1,04 млн тонн. Ранее Индия закупала очень мало угля в России: на его долю в 2021 году приходилось лишь около 2% всего импорта страны. Но на прошлой неделе Индия сообщила о намерении удвоить объемы импорта российского угля.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,71% до 2232,23 пунктов. Индекс РТС опустился на -3,45% до 928,2 пунктов. Нефть марки Brent стоила 106,58 долларов за баррель (-1,62%). Российская валюта слабела – 75,45 рублей за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Затем они были запущены в ограниченном режиме, сейчас к торгам допущены все акции.