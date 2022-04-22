ЦБ понизил курсы валют на выходные дни

Банк России установил на 23-25 апреля официальный курс доллара на уровне 73,5050 рубля, курс евро — на уровне 80,0249 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

По сравнению с официальным курсом, определенным на 22 апреля, курс доллара понижен на 1,5 рубля (с 74,9990), евро — на 1,2 рубля (с 81,2239).

По данным на 17:00 мск 22 апреля, курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,38%, до 74,5 рублей, евро — на 2,11%, до 78,51 рублей.

Регулятор также понизил учетные цены на драгметаллы: на золото ― до 4 593,43 руб./грамм (с 4 700,90 рублей); на серебро ― до 58,24 руб./грамм (с 60,76); на платину ― до 2 311,25 руб./грамм (с 2 375,10); на палладий ― до 5 747,40 руб./грамм (с 5 799,11).

Ранее «Эксперт» писал, что теперь целью роста российской валюты является отметка 70 рублей за доллар. С большой вероятностью, в диапазоне 70-73 руб. произойдет торможение процесса роста. В прошлом году спекулянты начинали покупать доллар при уходе курса в район 73 руб. за доллар, а при приближении его к отметке 70 наращивали позиции против рубля. Можно ожидать, что в ближайшие дни ЦБ начнет ослаблять свои меры в поддержку рубля — в частности, понизив ключевую ставку в следующую пятницу и, возможно, снизив норматив обязательной продажи валютной выручки. Но это остановит рост курса рубля лишь на время — возможно, очень незначительное.