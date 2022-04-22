ЦБ выявил манипуляции акциями через Telegram

Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах обыкновенными акциями ПАО «ГИТ», ПАО «Пермэнергосбыт» и ПАО «Россети Юг» в период со 2 по 5 марта. В группах Telegram «Успешный Трейдер», Rocket Ru и Russia Wall Street Bets проводились информационные кампании, направленные на привлечение частных инвесторов к совершению сделок на рынках акций с целью изменения их рыночной цены путем применения стратегии pump and dump, сообщили в пресс-службе Центробанка.

«Для координации недобросовестной рыночной активности публиковались инструкции, в которых указывались финансовый инструмент, время начала его покупки, целевая цена, по достижении которой нужно его продавать. Банк России ограничил операции, направленные на создание волатильности на рынках акций, по счетам ряда физических лиц, чтобы оперативно предупредить манипулирование рынком», — отметили в ЦБ.

Осуществленные операции по брокерским счетам ряда физлиц успели привести к существенным отклонениям объема торгов акциями, при этом почти все физлица получили от таких операций убыток.

Банк России вынес в отношении ряда лиц постановления о наложении штрафов за манипулирование рынком, а также направил им предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Как пояснил «РИА Новости» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, участие в подобных схемах связано не только с рисками потери денег, но и с нарушениями законодательства в сфере инсайда и манипулирования. По его словам, соцсети сейчас стали основным местом распространения не только авторитетной аналитики, но и инвестиционных псевдорекомендаций. Облегченный вход на рынок большого количества неквалифицированных инвесторов может создать риск того, что недобросовестные участники рынка могут использовать это в своих целях, подчеркнул Лях.

Ранее «Эксперт» писал, что интерес частных инвесторов к ценным бумагам жив — в марте 2022 года на Мосбирже было открыто 753 тыс новых брокерских счетов, а количество физлиц, имеющих такие счета, приблизилось к отметке 19 млн человек, это больше четверти экономически активного населения.