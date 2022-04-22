«Уралтрансмаш» модернизирует самоходные пушки «Гиацинт-С» для белорусской армии

Входящее в концерн «Уралвагонзавод» (госкорпорация «Ростех») АО «Уралтрансмаш» заключило контракт с Министерством обороны Белоруссии на капитальный ремонт партии самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-C».

Об этом рассказали в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

По словам гендиректора «Уралтрансмаша» Дмитрия Семизорова, ремонт установок продлит срок их службы и приблизит состояние орудий к новой технике.

«Проведение капитального ремонта 2С5 "Гиацинт-C" с модернизацией продлит срок службы и обеспечит техническое состояние, максимально приближенное к вновь изготовленным изделиям независимо от того, в каком состоянии они поступили в ремонт», — рассказал Семизоров.

2С5 «Гиацинт-С» — самоходная пушка повышенной мощности, большей дальности стрельбы и высокой скорострельности. Серийное производство установок началось в 1978 году, разработка была отмечена государственной премией. «Гиацинт-С» и в наши дни является самым дальнобойным отечественным орудием 152-мм калибра.

«Уралтрансмаш» (Уральский завод транспортного машиностроения) выпускает военные орудия, в том числе самоходные артиллерийские установки, а также трамвайные вагоны, станки-качалки и железнодорожную технику. Предприятие находится в Екатеринбурге

«Уралвагонзавод», расположенный в Нижнем Тагиле Свердловской области, является головным предприятием АО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского» — советской и российской корпорации, которая разрабатывает и производит военную технику, дорожно-строительные машины, а также железнодорожные вагоны.

Ранее «Эксперт» писал о том, какие артиллерийские системы России вошли в топ-5 самых разрушительных по версии авторов канала TechNoLimit.. В рейтинг попали САУ «Коалиция-СВ», гаубица «Пион», 240-миллиметровый миномет «Тюльпан», 123-миллиметровая самоходная пушка 2С-31 «Вена», а также система залпового огня «Смерч», способная обрушить 12 снарядов калибром 300 миллиметров на противника, который находится на расстоянии до 90 километров, и одним залпом поразить площадь в 70 гектаров.