В МИД заявили, что Россия открыта для честного диалога с США

Москва открыта для честного и взаимоуважительного диалога с США, каналы связи сохраняются даже в нынешних условиях, заявил заместитель директора Департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев. Дипломата цитирует агентство РИА «Новости».

Он напомнил, что происходящее вокруг Украины во многом стало следствием того, что «США и НАТО отмахнулись от наших опасений, требований предоставить юридически обязывающие гарантии безопасности». Сегодня, добавил дипломат, нет диалога по основным направлениям взаимодействия с американской администрацией.

«Со своей стороны, я могу подчеркнуть, что мы открыты для честного и взаимоуважительного диалога — в той мере, в какой Соединенные Штаты готовы к этому», — сказал Кошелев на круглом столе, организованном Дипломатической академией МИД.

Москва уверена, что «любые конфликтные ситуации заканчиваются переговорами, добавил дипломат.

Он напомнил, что у Москвы и Вашингтона уже есть исторический опыт контактов в условиях конфронтации, который сработал во времена холодной войны, а также выразил уверенность в «возвращении к нормальной жизни».

