В Минобороны назвали задачи второго этапа спецоперации на Украине

В ходе второго этапа специальной военной операции на Украине российская армия должна установить полный контроль над Донбассом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора Рустама Миннекаева. Он выступил на ежегодном собрании Союза предприятий оборонно-промышленного комплекса Свердловской области.

«С момента начала второй фазы спецоперации, она уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и югом Украины», - сказал замкомандующего в ходе своего выступления на ежегодном собрании. Контроль Вооруженных сил Российской Федерации над Донбассом создаст сухопутный коридор в Крым, подчеркнул генерал Миннекаев.

«Контроль обеспечит сухопутный коридор в Крым, а также затронет жизненно важные объекты украинских ВС, черноморские порты, через которые сельскохозяйственная и металлургическая продукция поставляется в другие страны», - сказал заместитель командующего.

В свою очередь, контроль над югом Украины позволит получить выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения, добавил военный.

Миннекаев подчеркнул, что техническое превосходство российской армии над ВС Украины на суше, на море и в воздушном пространстве очевидно.

