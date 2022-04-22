В Минобороны РФ рассказали, что в Мариуполе сдались в плен свыше 1,8 тысячи украинских военных

С начала боевых действий в Мариуполе в плен сдались 1844 военнослужащих Украины, из города эвакуированы свыше 143 тысячи мирных жителей, в том числе 341 иностранный гражданин.

Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев. Он сообщил, что всем сдавшимся в плен сохранены жизни, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Начальник НЦУО РФ отметил, что с 21 марта Вооруженные Силы РФ ежедневно объявляют гуманитарные паузы, в ходе которых вводится полный «режим тишины» для эвакуации из города Мариуполя всех без исключения мирных граждан в любом избранном ими направлении. «Российская сторона это делала и продолжает делать чисто из гуманных принципов по отношению к мирному населению. При этом введение "режимов тишины" приводило к значительному замедлению темпов продвижения войск и переносу сроков выполнения задач по уничтожению формирований ВСУ и неонацистов в городе», — приводятся слова Мизинцева на сайте Минобороны РФ.

Мизинцев заявил, что военные РФ и ДНР готовы прекратить боевые действия на территории мариупольского завода «Азовсталь» в случае поднятия украинцами белых флагов. «Россия готова в любой момент ввести "режим тишины" и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц (если такие реально находятся в подземных сооружениях комбината), а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ», — сказал он.

Начальник НЦУО напомнил, что насильственное удерживание гражданского населения в качестве «живого щита» в соответствии с нормами международного права является терроризмом.

Михаил Мизинцев пояснил, что поднятие украинскими вооруженными формированиями белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях «Азовстали» станет фактическим началом гуманитарной паузы. «В случае обнаружения таких признаков на любом из направлений металлургического комбината "Азовсталь" Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики немедленно прекращают любые боевые действия и обеспечивают безопасный выход к местам сбора гуманитарных колонн», — заверил он.

По словам Мизинцева, данная информация будет непрерывно доводиться украинским формированиям на «Азовстали» по всем радиоканалам с интервалом в 30 минут. Кроме того, сообщение будет доведено до украинской стороны через вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук.

Накануне, 21 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя и сообщил, что последние силы украинской стороны остались на «Азовстали». По словам Шойгу, на момент окружения Мариуполя численность группировки ВСУ, иностранных наемников составляла около 8100 человек. Глава государства запретил штурмовать территорию завода, поскольку это может привести к ненужным жертвам среди российских военнослужащих. Президент приказал при этом заблокировать объект так, «чтобы муха не пролетела».