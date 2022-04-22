В МВФ оценили вероятность дефолта в России

Суверенный долг России не является большим в глобальном масштабе, однако ограниченность доступа к мировому рынку может оказать значительное влияние на развитие экономики страны. Об этом заявил на онлайн-брифинге директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер, передает ТАСС.

«Объем непогашенного российского госдолга относительно невелик в глобальных масштабах. Общая сумма непогашенной задолженности составляет 60 млрд. Кроме того, рыночные цены уже отражают вероятность дефолта. Таким образом, это должно обеспечить определенный комфорт с точки зрения рисков финансовой стабильности. Это также означает для российского правительства, что восстановить доступ на рынок после такого эпизода было бы и будет всегда трудно. Это обычно занимает время, но у России на данном этапе нет потребности в рыночном финансировании. И поэтому в этом заключается меньший риск для российского правительства», — заявил Каммер.

На брифинге, который проводился в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, глава европейского департамента МВФ добавил, что сумма непогашенного корпоративного внешнего долга РФ составляет более $400 млрд, и это уже может повлечь серьезные последствия для предприятий.

«Такое развитие событий также затруднит получение кредитов предприятиями, что окажет гораздо более существенное влияние на российскую экономику», — отметил Каммер.

Ранее «Эксперт» писал, что как надежный заемщик Россия сделала все возможное, чтобы выполнить свои долговые обязательства. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Странам Запада, по его словам, важно объявить в РФ дефолт, чтобы ударить по этому имиджу надежного заемщика, ограничить активность предпринимателей, причинить вред россиянам и нанести ущерб стране.

По данным Минфина РФ, по состоянию на 1 февраля 2022 года внешний государственный долг России составил 59,5 миллиарда долларов, с учетом задолженности по внешним облигационным займам, сумма которых составляет 38,97 миллиарда долларов. В общей сложности на сегодня Россия располагает 15 активными облигационными займами со сроком погашения с 2022 по 2047 год.

