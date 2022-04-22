В Росавиации заверили, что возможные сбои в работе GPS не угрожают безопасности полетов

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в связи с сообщением Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) о возможных сбоях в работе глобальной навигационной спутниковой системы (GPS) на территории РФ выпустило разъяснения по ситуации, вызвавшей опасения у перевозчиков относительно безопасности полетов.

Как сообщает пресс-служба Росавиации, по состоянию на 22 апреля данные о сбоях или отказах наземного оборудования радиотехнического обеспечения полетов и бортового оборудования, работающего с использованием GPS, не поступало; все системы работают в штатном режиме.

«Сигналы глобальной навигационной спутниковой системы являются не единственным, а только одним из возможных источников информации для бортовых систем и экипажей воздушного судна о его местоположении. Помимо спутниковой навигации, местоположение воздушного судна определяется инерциальной системой навигации самолета, а также по наземным системам и средствам навигации и обеспечения посадки», — пояснили в агентстве.

Отмечается, что в 115 аэропортах России установлены локальные контрольно-корректирующие станции, которые в непрерывном режиме отслеживают состояние сигналов ГЛОНАСС и GPS. Они выдают необходимые поправки и незамедлительно направляют информацию о сбоях на борт самолета и диспетчерам. «Все автоматизированные системы управления воздушным движением и наземные средства радиотехнического обеспечения полетов оснащены системами синхронизации единого времени по сигналам отечественной глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Отключение или нарушение работы GPS на территории Российской Федерации не окажет влияния на безопасность полетов воздушных судов», — подчеркнули в Росавиации.

Уточняется при этом, что агентство не указывало на потенциальный риск отключения или искажения сигналов GPS на территории России.

Ранее «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова, направленное гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства, сообщили о рекомендациях авиакомпаниям начать подготовку летчиков к рейсам без применения GPS. Рекомендации получили руководители российских перевозчиков. Отмечалось, что предписания связаны с участившимися после 24 февраля случаями «глушения» и возможной подмены сигналов GPS.