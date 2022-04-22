Все звезды «Радио Шансон» на одной сцене

На церемонии традиционно подвели музыкальные итоги за год по результатам народного голосования в хит-параде радиостанции. Лауреатами премии «Шансон года 2022» стали Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Стас Михайлов, Любовь Успенская, Николай Басков, Сергей Трофимов, Александр Новиков, Евгений Кемеровский, Григорий Лепс, Ярослав Сумишевский, Денис Майданов, Евгений Григорьев, Александр Маршал, Сосо Павлиашвили, Зара, Валерий Курас, Слава, группа «Лесоповал», Игорь Саруханов, Сергей Ростовъ, Тамара Кутидзе, Афина, Михаил Задорин, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Алексей Петрухин, Михаил Бурляш, Марина Бриз, Александр Устюгов, Михаил Барский и Ольга Алмазова, Руслан Алехно, Ян Марти, Максим Олейников, группа «Сентябрь».

Каждая встреча с артистами «Радио Шансон» – это чудесный вечер в теплой атмосфере и в компании настоящих, добрых друзей! Символично открыли церемонию песней «Дружба одна на всех» товарищи по сцене Сергей Войтенко, Денис Майданов, Сосо Павлиашвили, Сергей Куренков, Валерий Курас, Виктор Рыбин.

Шансон – это традиции! Сергей Трофимов, ведущий самой первой церемонии «Шансон года», получил награду за песню «Подпишись на весну». Композиция «Осень в Москве» принесла очередную статуэтку знаменитому шансонье Евгению Кемеровскому. Денис Майданов получил «золотой гитарный гриф» за песню «Молодость моя». «Бомба» от мэтра шансона Александра Новикова, с первых эфиров покорившая верхние строчки хит-парада «Радио Шансон», захватила и зрителей в зале. Александру Розенбауму заслуженную победу принесла песня «Да ладно».

Новые песни – новые друзья. Шансон – это и наше будущее! Потому что главное – это душа, которую вкладывают в свои песни авторы и исполнители, и сердца, которые откликаются на музыку, стихи и голос.

Провели Церемонию Александр Маршал и Аглая Шиловская. Компанию им составила ведущая «Радио Шансон» – Ксения Стриж.

Пятичасовой музыкальный марафон любимых песен, самые яркие звезды «Радио Шансон», красивые декорации и атмосфера невероятного праздника – все это премия «Шансон года 2022».