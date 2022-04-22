Wildberries запустил первый распределительный центр в Киргизии

Компания Wildberries открыла первый распределительный центр на территории Киргизии.

Как уточняет пресс-служба онлайн-ретейлера, склад запустили в Бишкеке в 1 квартале 2022 года, его площадь составляет 1 000 кв. м. На объекте осуществляется сортировка заказов, поступающих в страну, и принимаются поставки от местных предпринимателей с дальнейшей транспортировкой в крупные распределительные центры.

В компании рассчитывают, что открытие нового центра сократит расходы представителей киргизского бизнеса на логистику, поможет им нарастить продажи и расширит ассортимент товаров на маркетплейсе.

«Wildberries продолжает развивать сотрудничество с бизнесом Киргизии. По итогам 1 квартала 2022 г. число местных предпринимателей, зарегистрированных на нашей онлайн-площадке, выросло в 35 раз год к году до 2 150. Продажи продукции из Киргизии увеличились на 360% год к году, а самыми популярными местными товарами стали одежда и обувь, зоотовары, посуда и различный кухонный инвентарь, а также косметика и парфюмерия. Мы надеемся, что появление нового логистического объекта ускорит дальнейшее развитие сотрудничество между Россией и Киргизией и позволит увеличить скорость доставки заказов для жителей страны», — рассказали в пресс-службе ретейлера.

Отмечается, что предприниматели из Киргизии могут пользоваться упрощенным порядком регистрации на портале seller.wildberries.ru. Для того чтобы начать продажи, достаточно пройти короткую регистрацию, разместить данные о товарах и доставить их в новый логистический центр в Бишкеке после поступления заказа. В другие страны товары отвозит логистическая служба Wildberries.

На прошлой неделе Wildberries запустил новый крупный сортировочный центр в Ставропольском крае. До этого два новых сортировочных центра Wildberries открылись в Брянске и Серове (Свердловская область).

Ранее «Эксперт» писал о том, что число предпринимателей из стран ЕАЭС на Wildberries выросло за год в 13 раз. «Малый бизнес Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии и Узбекистана все активнее выходит на Wildberries: в 1 квартале 2022 года число предпринимателей из стран ЕАЭС выросло в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», — сообщила пресс-служба ретейлера. Отмечается, что в январе — марте текущего года локальный бизнес увеличил продажи собственной продукции через маркетплейс на 357% год к году, до 1,9 млрд руб. Заметнее всего продажи выросли у предпринимателей, продающих спортивное питание (+855% год к году), стройматериалы (+674%), зоотовары (+562%), а также продукты питания (+497%) и канцтовары (+432%).