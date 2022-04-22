Йеллен призвала европейцев не торопиться с эмбарго на российские энергоносители

Министр финансов США Джанет Йеллен советует Европе быть осторожной с полным запретом российских энергоносителей.

«В среднесрочной перспективе Европе, конечно, следует ослабить энергетическую зависимость от России,- приводит слова Йеллен на пресс-конференции в Вашингтоне Financial Times,— но нам следует быть осторожными, когда мы думаем о полном европейском запрете, скажем, нефти».

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Напомним, Брюссель решил с 1 августа полностью прекратить покупать у России уголь. Сейчас в Европе обсуждается запрет на покупку российской нефти, при этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал в пятницу в интервью газете El País. что между членами Евросоюза нет единства по вопросу отказа от российских энергоресурсов.

По словам Джанет Йеллен, немедленное эмбарго Евросоюза на нефть «вне всяких сомнений приведет к росту цен на нефть» в масштабах всей планеты и «навредит Европе и другим регионам». Она добавила, что полный запрет российских энергоносителей может не оказать негативного воздействия на финансовое положение России, потому что все возможные потери могут покрыть высокие цены на нефть.

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При этом она считает, что западные союзники должны сконцентрировать усилия на «снижении доходов (России) от продажи нефти и газа», но возможности добиться этого она не видит. «В идеале будет, если мы найдем способ сделать это и при этом не поднимем глобальные цены на энергоносители», — говорит Йеллен.

Джанет Йеллен беспокоит и опасность роста цен на продовольствие и удобрения, потому что это еще больше разгонит инфляцию и подорвет финансовые системы многих стран.

«Мы делаем все, что можем, и на двусторонней основе, и при помощи международных финансовых организаций для того, чтобы ослабить угрозы продовольственной безопасности», — заявила она также, но и по этой проблеме решение не найдено. Министр финансов США лишь пообещала раскрыть в ближайшее время подробности того, как Америка намерена бороться с угрозой возникновения продовольственного кризиса.