Жители освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты

Единовременные выплаты получили более 6 тысяч жителей освобожденных территорий Украины, передает агентство РИА Новости, ссылаясь на сообщение МЧС России. В ведомстве добавили, что, начиная с 20 апреля, на Украину и Донбасс доставлено более 700 тонн гуманитарной помощи.

О начале работы пунктов выдачи единовременной помощи в 10 тысяч рублей пенсионерам и бюджетникам на освобожденных территориях Украины российское МЧС объявило 28 марта.

«Продолжается работа по выдаче единовременных выплат жителям освобожденных территорий Украины. За месяц работы пунктов выдачи было принято 6500 заявлений. Более 6000 человек получили выплаты. Среди них пенсионеры, работники бюджетной сферы и пожилые граждане, чьи выплаты производятся на дому», - говорится в сообщении.

Отмечается, что МЧС России продолжит доставку в Донбасс и Украину гуманитарных грузов. Из России доставляется бутилированная вода, необходимые продукты питания, медикаменты и строительные материалы, сообщает министерство.

