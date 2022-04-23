Nasdaq: возвращение к медведям

Эта неделя стала четвертой подряд, закрытой Dow Jones Industrial Average в минус. Ее последний день стал достойным завершением серии – падение составило 2,82%. Это худший дневной результат старейшего фондового индекса с 28 октября 2020 года.

S&P 500 и Nasdaq Composite потеряли в пятницу немного меньше – 2,77% и 2,55% соответственно. Для них завершилась третья неделя падения.

К ее окончанию S&P 500 вернулся на «территорию коррекции» (снижение более чем на 10% от максимального закрытия). А Nasdaq Composite вновь официально оказался на «медвежьем рынке» (потери свыше 20%).

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Снижались акции не только в США, но и в Азии, и в Европе. Индекс MSCI World упал в пятницу на 2,62%.

В деталях причины снижения в разных странах, естественно, отличались. Так, в США «медведям» помогла HCA Healthcare, опубликовав слабые прогнозы прибыли и выручки. Ее акции упали на 21,82% и стали худшими в S&P 500, утянув с собой весь сектор здравоохранения. В результате, например, Intuitive Surgical потеряла 14,34%, став лидером падения в Nasdaq.

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Однако за всем этим стояло одно – «ястребиные» заявления председателя ФРС в четверг. «Это все комментарии Джерома Пауэлла, — говорила CNBC главный экономист Robertson Stephens Wealth Management Жанетт Гарретти. – Но и предостерегающие замечания относительно будущих продаж во многих сообщениях о прибылях и убытках доводят до сознания важный момент: борьба с инфляцией причинит некоторую боль».

Джером Пауэлл сообщил, что на заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), до которого осталось полторы недели, ставка, возможно, будет повышена на 50 б.п. Но при этом он смог создать у рынка впечатление, что следует ждать большей жесткости в будущем. Так что доходности казначейских облигаций США быстро пошли вверх.

Срочный рынок сейчас близок к уверенности в том, что к сентябрю (после 4 заседаний) ставка будет повышена на 200 б.п. По данным CME, он оценивает вероятность того, что та будет в начале осени не ниже, чем в диапазоне 2,25-2,5%, выше 86%.

Но уже распространяются ожидания, которые заронил на этой неделе президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард. Он заявил, что ставка в этом году должна вырасти до 3,5%. Это означает не только подъем на 50 б.п. на каждом заседании, но и хотя бы на одном из них – на 75 б.п. Пока что это не в цене: шансы на ставку около 3,5% в ноябре рынок оценивает примерно в 9%. Но они растут и это тоже давит на акции.

«Рынки очень обеспокоены растущей вероятностью ошибки в политике Федрезерва. Когда представитель ФРС предлагает повышение ставки на 50 базисных пунктов, рынки немедленно начинают пытаться оценить повышение на 75 базисных пунктов», - пояснил Reuters управляющий партнер Harris Financial Group Джейми Кокс.

Ошибка в политике ФРС – это рецессия, полученная в результате борьбы с инфляцией. Страхи в этом отношении в апреле зримо повлияли на поведение инвесторов. Refinitiv Lipper второй раз подряд фиксирует максимальный с 2021 года (причем растущий) отток средств из фондов акций США. На неделе, завершившейся 20 апреля, он составил $16,57 млрд, а на окончившейся 13 апреля – $12,57 млрд.

На днях Bank of America, комментируя аналогичные данные EPFR Global, подтвердил, что и его частные клиенты, владеющие активами на сумму $3,2 трлн, избавлялись от акций самыми высокими темпами с ноября. Отток, по мнению его аналитиков, происходит именно из-за опасений рецессии. «Все боятся этого», - цитировал Bloomberg стратега BofA Майкла Хартнетта.

