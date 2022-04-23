Алтайские ученые создали ранозаживляющее средство из опят

Биоразлагаемые пленки и гели для лечения ран во всем мире производят из хитина, содержащегося в панцирях ракообразных. Химики Алтайского госуниверситета Анастасия и Денис Минаковы установили, что хитин, присутствующий в грибах, нисколько не хуже, а по некоторым показателям даже лучше того, что поступает из-за рубежа. Пока они исследуют повязки на основе хитозана, но в будущем планируют создать также гель, порошок и губку для лечения различных повреждений кожи, пишет «Российская газета».

«Добыча ракообразных нестабильна, очень высоки издержки производства, и такое сырье, добываемое по всему миру, невозможно стандартизировать. Грибы — более доступный источник сырья, который можно выращивать в промышленных масштабах», — рассказала доцент кафедры органической химии Института химии и химико-фармацевтических технологий АлтГУ Анастасия Минакова.

По ее словам, хитин содержится в грибах в соединении с глюканом, который обладает дополнительными обезболивающими свойствами, поэтому ранозаживляющая субстанция будет действовать гораздо эффективнее, чем импортное сырье.

Лабораторные исследования будут проводиться в течение года, в том числе на мышах, чтобы подтвердить эффективность и безопасность ранозаживляющей повязки. Грибы выращиваются тут же, в лаборатории вуза. По условиям гранта, который химики получили от Фонда содействия инновациям, через год они должны предоставить опытный образец пленки для лечения поверхностных ожогов, длительно незаживающих ран, атопического дерматита, обморожений и пролежней.

«Повязки на основе хитозана, получаемого из хитина, способствуют быстрому заживлению ран и их не нужно удалять, потому что они растворяются. Сейчас мы работаем над повязкой в виде пленки, а в дальнейшем планируем создать гель, порошок и губку для разного вида повреждений кожи. Изучаем возможность их использования при проведении полостных операций», — добавила Минакова.

Ранее «Эксперт» писал, что пермские ученые создали из лопуха средство от диабета. В качестве сырья биотехнологи использовали листья лопуха, которые содержат полисахарид инулин. Он способен снижать уровень сахара и холестерина в крови, а также оказывать пребиотическое действие. Для улучшения ферментации к измельченному сырью добавили бактерии рода Lactobacillus. Микроорганизмы перерабатывают часть растительных веществ и обогащают продукт метаболитами, которые оказывают синергетический эффект на организм человека.

