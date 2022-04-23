Более миллиона куличей и кексов испекут в Москве к Пасхе

Традиционные пасхальные сладости в количестве более 1 млн штук и общим весом почти 400 тонн испекут в Москве. Производством займутся два крупных столичных кондитерско-булочных комбината - «Коломенский» и «Черемушки». Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Сегодня Москва – один из крупнейших производителей хлеба и кондитерских изделий в стране. Традиционно к Пасхе в столице разворачивается масштабный выпуск куличей. В этом году два крупных производителя хлебобулочных изделий города подготовят к празднику более миллиона куличей и кексов по 11 уникальным рецептам. Общий вес продукции составит почти 400 тонн, что на 65 тонн большее, чем годом ранее», - сказал Владислав Овчинский.

В этом году Пасха отмечается 24 апреля. Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» выпустит к празднику свыше 295 тонн – в совокупности почти 814 тысяч куличей и кексов по шести эксклюзивным рецептам. Это на 53 тонны пасхальных изделий больше, чем годом ранее.

В свою очередь, кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» произведет более 75 тонн популярных «Майских» куличей с сахарной пудрой, помадкой и яркой посыпкой, свыше 14 тонн «Пасхальных» кексов с праздничными украшениями. Кроме этого, горожане смогут попробовать новинку компании – кекс «Морковник» в подарочной коробке.Общий объем производства пасхального ассортимента компании «Черемушки» составит около 250 тысяч изделий. Товары можно будет приобрести в более чем пяти тысячах торговых точек Москвы и ближайшего Подмосковья, а также в онлайн-гипермаркетах.