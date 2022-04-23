Что такое скрининговая маммография?

Cкрининг диагностика рака груди повышает вероятность полного излечения пациентки до 98%. Основной метод, используемый в данных целях – скрининг. Он представляет собой первичное обследование здоровых женщин для обнаружения ранних симптомов болезни. Этот метод обеспечивает возможность выявить опасное заболевание даже при отсутствии у пациентки каких-либо признаков. Существуют три главных метода диагностики рака груди, в том числе:

ультразвуковое исследование;

магнитно-резонансная томография;

маммография.

Ультразвуковое исследование используется для скрининга женщин, не достигших сорока лет, или при высокой плотности ткани, из которой состоят молочные железы. Данный метод диагностики обычно назначается по показаниям доктора, так как его информативность чаще всего оказывается недостаточной. Тем не менее, его применяют в Японии в комбинации с маммографией в рамках скрининга, поскольку ввиду анатомических особенностей женщин в этой стране (высокая плотность тканей и маленькие молочные железы) применение одной маммографии не дает достаточной информации.

Магнитно-резонансная томография производится исключительно по показаниям доктора. Как правило, она назначается для регулярного скрининга пациенток с наследственными онкологическими синдромами (к примеру, мутациями BRCA1/2) и пациенток, прошедших в возрасте от десяти до тридцати лет курс лучевой терапии на область груди. Преимущества МРТ заключаются в отсутствии зависимости информативности от:

послелучевого фиброза;

плотности ткани, из которой состоят молочные железы;

наличия постоперационных рубцов;

уровня проявленности фиброзно-кистозной мастопатии.

Маммография – это наиболее эффективный скрининговый метод, используемый для обнаружения рака груди. Большая часть маммологов советуют проходить обследование с его помощью женщинам старше пятидесяти лет раз в два года. Касательно возраста от сорока до пятидесяти лет консенсус специалистов отсутствует, однако существует согласие по поводу того, что польза, получаемая от маммографии дл женщин данной возрастной категории, значительно превышает вред. В Российской Федерации женщины в возрасте от пятидесяти до семидесяти лет имеют возможность бесплатно проходить маммографию раз в два года. Однако скрининг рака груди в России пока не получил широкого распространения.