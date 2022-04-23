Вице-мэр Ефимов: Горячая линия позволяет предприятиям Москвы узнать обо всех мерах поддержки

Промышленники Москвы активно консультируются по вопросам мер поддержки, запущенных городом. Уже более 110 предприятий обратились на горячую линию Центра поддержки экономики Москвы. Данные за первый квартал 2022 года озвучил вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.

По его словам, чаще всего обращаются за уточнениями по актуальным мерам поддержки промышленности.

«Отрасль промышленности в столице быстро адаптируется к изменениям в экономике благодаря опыту, полученному предприятиями в период пандемии, а также принятым городом мерам поддержки. Сегодня их более 20: это ранее разработанные инструменты и новые, которые помогают компаниям преодолеть трудности сейчас, в том числе найти необходимое сырье, комплектующие и прочие ресурсы, оперативно расширить производства. Горячая линия в данном случае является площадкой, где предприятия могут узнать обо всех мерах поддержки, которые предоставляет им город», – сообщил вице-мэр.

Горячая линия работает по телефону +7 (495) 539-59-99, (добавочный 3). Ответ на стандартное обращение предоставляется в течение одного рабочего дня. По более сложным вопросам, требующим дополнительной проработки, специалисты отвечают в срок до 15 дней.

Промышленники также могут поделиться предложениями по развитию отрасли со специалистами центра, получить помощь в подборе площадок под локализацию или расширение производства. Также предприятиям помогают в подготовке и направлении обращений в профильные органы государственной власти, отвечают на иные вопросы, в том числе связанные с новым порядком въезда грузового транспорта в Москву.

«Для московских промышленников также работает чат-бот в Telegram @PromMos_Robot. Инструмент позволяет предприятиям задавать вопросы в круглосуточном режиме и без выходных. Это существенно экономит время и позволяет оперативно работать с информацией о мерах поддержки», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В чат-боте можно получить информацию о возможностях технологического аудита. Также в Москве функционирует специализированная антикризисная линия, направленная на поддержку промышленников в сфере импортозамещения. Обратиться на нее можно по телефону +7 (495) 445-41-30.